Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ στο Μαξίμου: Στο τραπέζι μεταναστευτικό και θαλάσσιες ζώνες

Συνάντηση με τον υπαρχηγό Γενικής Διοίκησης του Λιβυκού Εθνικού Στρατού, Σαντάμ Χαφτάρ, είχε το μεσημέρι της Δευτέρας (15.06.2026) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με τη Λιβύη να επανέρχεται στο επίκεντρο της ελληνικής διπλωματικής ατζέντας.

Κατά τη συνάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Σαντάμ Χαφτάρ συζητήθηκαν οι σχέσεις Ελλάδας – Λιβύης, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς, από την οικονομία και τις επενδύσεις έως το μεταναστευτικό και τις θαλάσσιες ζώνες.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στη διάρκεια της συνάντησης επαναβεβαιώθηκαν οι ιστορικές σχέσεις των δύο χωρών, ενώ εξετάστηκαν τρόποι περαιτέρω εμβάθυνσης της συνεργασίας, ιδίως στο οικονομικό και επενδυτικό πεδίο.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην παράτυπη μετανάστευση, η οποία περιγράφεται ως κοινή πρόκληση για τις δύο πλευρές. Στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας στο μεταναστευτικό, σε μια περίοδο κατά την οποία η Λιβύη παραμένει κρίσιμος παράγοντας για τις ροές προς την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο.

Στο τραπέζι τέθηκε ακόμη το ζήτημα της οριοθέτησης θαλασσίων ζωνών, καθώς και η προοπτική των σχετικών συζητήσεων. Πρόκειται για πεδίο με ιδιαίτερο διπλωματικό βάρος για την Αθήνα, δεδομένης της σημασίας που αποδίδει η ελληνική πλευρά στον διάλογο με τη Λιβύη στη βάση του διεθνούς δικαίου.

Πηγή: newsit.gr