Τέλος ο Ουάιλερ Μπαμπ από την Εφές

Η Αναντόλου Εφές ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας της με τον Ουάιλερ Μπαμπ, ο οποίος ψάχνει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του

Παρελθόν αποτελεί από την Αναντόλου Εφές με κάθε επισημότητα ο Νικ Ουάιλερ Μπαμπ. Η Τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών, με τον 30χρονο να είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.

Μάλιστα το όνομα του Ουάιλερ Μπαμπ έχει συνδεθεί με την Βιλερμπάν, με την Γαλλική ομάδα να τον έχει στο στόχαστρο της το τελευταίο διάστημα.

Την φετινή σεζόν ο 30χρονος γκαρντ μέτρησε 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ με την φανέλα της Εφές στην Ευρωλίγκα.