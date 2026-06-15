Τέλος ο Ουάιλερ Μπαμπ από την Εφές

Παρελθόν αποτελεί από την Αναντόλου Εφές με κάθε επισημότητα ο Νικ Ουάιλερ Μπαμπ. Η Τουρκική ομάδα ανακοίνωσε το τέλος της συνεργασίας των δυο πλευρών, με τον 30χρονο να είναι ελεύθερος να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του.
Μάλιστα το όνομα του Ουάιλερ Μπαμπ έχει συνδεθεί με την Βιλερμπάν, με την Γαλλική ομάδα να τον έχει στο στόχαστρο της το τελευταίο διάστημα.
Την φετινή σεζόν ο 30χρονος γκαρντ μέτρησε 7,7 πόντους, 3,4 ριμπάουντ και 4,8 ασίστ με την φανέλα της Εφές στην Ευρωλίγκα.
2025-2026 sezonu kadromuzda yer alan Nick Weiler-Babb’e kulübümüze sağladığı katkılar için teşekkür eder, kariyerinin bundan sonraki dönemi için de başarılar dileriz.— Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) June 15, 2026
Thank you Nick! pic.twitter.com/r76Gw9YcGR