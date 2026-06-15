Ιστορικά ρεκόρ τηλεθέασης στις ΗΠΑ από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Μουντιάλ

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί πώς οι μεταδόσεις του Παγκοσμίου Κυπέλλου από Fox και Telemundo κατέρριψαν κάθε προηγούμενο σε αγώνες φάσης ομίλων.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026 επιβεβαιώνει από τις πρώτες ημέρες ότι μπορεί να εξελιχθεί στο μεγαλύτερο τηλεοπτικό γεγονός στην ιστορία του ποδοσφαίρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αρχικές μετρήσεις τηλεθέασης που δημοσιοποίησαν τα δίκτυα Fox Sports και Telemundo δείχνουν θεαματική αύξηση του ενδιαφέροντος, δικαιώνοντας τις προσδοκίες της FIFA, των τηλεοπτικών δικτύων και των διαφημιζόμενων για τη διοργάνωση των 48 ομάδων και των 104 αγώνων.

Τα πρώτα στοιχεία καταγράφουν ιστορικά υψηλά τόσο στην αγγλόφωνη όσο και στην ισπανόφωνη αγορά, επιβεβαιώνοντας ότι το ποδόσφαιρο αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη εμπορική και τηλεοπτική αξία στις ΗΠΑ, ενόψει μάλιστα της συνδιοργάνωσης της διοργάνωσης από Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά.

Ρεκόρ για Μεξικό – Νότια Αφρική και ΗΠΑ – Παραγουάη

Ο εναρκτήριος αγώνας μεταξύ Μεξικού και Νότιας Αφρικής συγκέντρωσε κατά μέσο όρο 6,3 εκατομμύρια τηλεθεατές στο Fox. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη τηλεθέαση που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ για αγώνα φάσης ομίλων Παγκοσμίου Κυπέλλου που δεν περιλάμβανε την εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.

Ακόμη πιο εντυπωσιακά ήταν τα στοιχεία για την πρεμιέρα των ΗΠΑ απέναντι στην Παραγουάη. Η μετάδοση από το Fox κατέγραψε μέσο όρο 15,99 εκατομμυρίων τηλεθεατών, επίδοση που αποτελεί νέο ιστορικό ρεκόρ για αγώνα της εθνικής ανδρών των ΗΠΑ σε Παγκόσμιο Κύπελλο στην αγγλόφωνη τηλεόραση.

Η σύγκριση με το προηγούμενο Μουντιάλ είναι αποκαλυπτική. Ο αντίστοιχος αγώνας ΗΠΑ – Ουαλία το 2022 είχε σημαντικά χαμηλότερη τηλεθέαση, με τη φετινή αναμέτρηση να ξεπερνά κατά περισσότερο από 100% τα τότε επίπεδα. Παράγοντες όπως η διεξαγωγή του τουρνουά σε καλοκαιρινή περίοδο και σε ευνοϊκότερες ώρες για το αμερικανικό κοινό φαίνεται ότι συνέβαλαν καθοριστικά στην εκτόξευση των αριθμών.

Η δύναμη της ισπανόφωνης αγοράς

Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα δεδομένα που προέρχονται από την Telemundo, τις ψηφιακές της πλατφόρμες και το Peacock της NBCUniversal.

Ο αγώνας Μεξικό – Νότια Αφρική συγκέντρωσε 12,1 εκατομμύρια τηλεθεατές στα ισπανικά, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη τηλεθέαση εναρκτήριου αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου στην ιστορία, ανεξαρτήτως γλώσσας μετάδοσης. Παράλληλα, πρόκειται για τον πιο δημοφιλή αγώνα Μουντιάλ που έχει μεταδοθεί ποτέ στην ισπανόφωνη τηλεόραση των ΗΠΑ.

Αντίστοιχα, η ισπανόφωνη μετάδοση του ΗΠΑ – Παραγουάη προσέλκυσε κατά μέσο όρο 8,9 εκατομμύρια τηλεθεατές, αριθμός-ρεκόρ για αγώνα φάσης ομίλων που δεν περιλάμβανε το Μεξικό.

Τα στοιχεία αυτά αναδεικνύουν τη στρατηγική σημασία του ισπανόφωνου κοινού για την αμερικανική αγορά μέσων ενημέρωσης. Οι Λατινοαμερικανοί τηλεθεατές αποτελούν πλέον έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τα αθλητικά δικαιώματα και τη διαφημιστική αγορά στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σχεδόν 25 εκατομμύρια τηλεθεατές σε έναν αγώνα

Όταν συνυπολογιστούν οι μεταδόσεις σε αγγλική και ισπανική γλώσσα, ο αγώνας ΗΠΑ – Παραγουάη έφθασε συνολικά τα 24,9 εκατομμύρια τηλεθεατές.

Πρόκειται για μέγεθος που τοποθετεί το ποδόσφαιρο στην ίδια κατηγορία με τα μεγαλύτερα αθλητικά γεγονότα της αμερικανικής τηλεόρασης. Στελέχη της Fox εκτιμούν μάλιστα ότι οι τελικές επίσημες μετρήσεις της Nielsen, οι οποίες θα δημοσιοποιηθούν τις επόμενες ημέρες, πιθανότατα θα ξεπεράσουν το όριο των 25 εκατομμυρίων τηλεθεατών.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η καταγραφή της εκτός οικίας θέασης, δηλαδή τηλεθεάσεων σε μπαρ, εστιατόρια, χώρους εργασίας και δημόσιους χώρους. Η συγκεκριμένη κατηγορία μέτρησης έχει ενισχυθεί σημαντικά από τη Nielsen μετά το 2025 και συνέβαλε ουσιαστικά στα συνολικά αποτελέσματα.

Το Μουντιάλ ενισχύει τη δυναμική της αθλητικής τηλεόρασης

Τα στοιχεία του Παγκοσμίου Κυπέλλου έρχονται να προστεθούν σε ένα γενικότερο κύμα ανόδου της αθλητικής τηλεθέασης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Οι τελικοί του NBA κατέγραψαν αύξηση 116% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, σημειώνοντας τις υψηλότερες επιδόσεις από το 1998. Αντίστοιχα, οι τελικοί του NHL παρουσιάζουν αύξηση 104%, ενώ και οι μεταδόσεις του MLB εμφανίζουν σημαντική ενίσχυση.

Η εικόνα αυτή δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ευνοϊκό περιβάλλον για τους κατόχους αθλητικών δικαιωμάτων, τα τηλεοπτικά δίκτυα και τους διαφημιζόμενους, καθώς το ζωντανό αθλητικό περιεχόμενο παραμένει το ισχυρότερο όπλο απέναντι στον κατακερματισμό της τηλεοπτικής αγοράς και την άνοδο των πλατφορμών κατά παραγγελία θέασης.

Για τη FIFA, τα πρώτα αυτά στοιχεία αποτελούν την καλύτερη δυνατή επιβεβαίωση ότι η διεύρυνση του Παγκοσμίου Κυπέλλου και η επιλογή της Βόρειας Αμερικής ως διοργανώτριας περιοχής μπορούν να μετατρέψουν το Μουντιάλ 2026 σε μια διοργάνωση-ορόσημο όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και εμπορικά.

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