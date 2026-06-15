Προανήγγειλε Καλάθη ο ΠΑΟΚ!

Η ανάρτηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ με Νικ Καλάθη - Ο Έλληνας καλαθοσφαιριστής έφτασε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και ανακοινώνεται άμεσα από τον Δικέφαλο.

Θέμα ωρών αποτελεί η ανακοίνωση του Νικ Καλάθη από τον ΠΑΟΚ. Ο Έλληνας ομογενής γκαρντ έφτασε σήμερα το πρωί στη Θεσσαλονίκη και αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα από τους ασπρόμαυρους, αποτελώντας ακόμα μία προσθήκη στο ρόστερ του Αντρέα Τρινκιέρι.

Ο Καλάθης ολοκλήρωσε πριν μερικές ημέρες τις υποχρεώσεις του με την Παρτιζάν στους τελικούς της Αδριατικής Λίγκας και πλέον για τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ απομένουν μόνο τα τυπικά, με την ασπρόμαυρη ΚΑΕ να τον προαναγγέλει, γράφοντας πως «έφτασε η ώρα».

Η ανάρτηση του Δικεφάλου με τον έμπειρο παίκτη δίπλα στον Sports Director της ΚΑΕ, Γιώργο Τσιάρα.