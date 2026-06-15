Επίσημο: Από τον Ολυμπιακό στην Μπράιτον ο Κοστίνια! (pic, vid)

Η Μπράιτον ανακοίνωσε με κάθε επίσημότητα την απόκτηση του Κοστίνια από τον Ολυμπιακό!

Οι «γλάροι» ανακοίνωσαν με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Πορτογάλου ακραίου οπισθοφύλακα από τους Πειραιώτες για τα επόμενα πέντε έτη, ο οποίος θα γίνει και συμπαίκτης με τον Μπάμπη Κωστούλα!

Η Μπράιτον έβγαλε από τα ταμεία της 10 εκατομμύρια ευρώ +1 ακόμη σε μορφή μπόνους για να τον κάνει δικό της από τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν από πλευράς τους ποσοστό μεταπώλησης που αγγίζει το 15% σε πιθανή μετακίνηση του στο μέλλον.

Με τη φανέλα του Ολυμπιακού ο 26χρονος αμυντικός σημείωσε 74 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις τα τελευταία δυο έτη, πετυχαίνοντας 1 γκολ, ενώ μοίρασε και 4 ασίστ. Κατέκτησε το νταμπλ αλλά και ένα Σούπερ Καπ με την ομάδα του Πειραιά.

Η ανακοίνωση της Μπράιτον:

«Η Μπράιτον συμφώνησε για την απόκτηση του αμυντικού Κοστίνια από τον Ολυμπιακό με πενταετές συμβόλαιο, με την επιφύλαξη της διεθνούς έγκρισης και της ολοκλήρωσης των συνήθων κανονιστικών εγκρίσεων.

Ο 26χρονος Πορτογάλος ακραίος μπακ θα ενταχθεί στην ομάδα μας αφού καθιερώθηκε ως βασικός παίκτης στην Ελλάδα, όπου η αμυντική του αξιοπιστία, η ενέργειά του στη δεξιά πτέρυγα και η αυξανόμενη επιρροή του στην κατοχή της μπάλας τον κατέστησαν βασικό παράγοντα στον Ολυμπιακό σε εγχώριο και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο προπονητής Φάμπιαν Χιουρτσέλερ δήλωσε: «Ο Κοστίνια είναι ένας παίκτης που παρακολουθούμε στενά εδώ και αρκετό καιρό. Έχει τις αμυντικές ικανότητες, την ένταση και εκτιμούμε και πιστεύουμε ότι θα αποτελέσει μια εξαιρετική προσθήκη στην ομάδα.

Νιώθει επίσης άνετα με ή χωρίς την μπάλα και θα προσθέσει ανταγωνισμό στη θέση του δεξιού μπακ, παράλληλα με τις υπάρχουσες επιλογές μας. Είμαι ενθουσιασμένος που επέλεξε να συνεχίσει την ανάπτυξή του μαζί μας στην Premier League».

Ο Κοστίνια, του οποίου το πλήρες όνομα είναι Ζοάο Πέδρο Λουρέιρο ντα Κόστα, ξεκίνησε την καριέρα του στην Πορτογαλία, εξελίσσοντας τις σπουδές του στις ακαδημίες πριν ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στην Ρίο Άβε, όπου απέκτησε πολύτιμη εμπειρία στην Πριμέιρα Λίγκα σε νεαρή ηλικία.

Οι εμφανίσεις του εκεί του χάρισαν τη μεταγραφή στον Ολυμπιακό το 2024, όπου πραγματοποίησε 74 εμφανίσεις.

Έχει επίσης εκπροσωπήσει την Πορτογαλία σε ηλικίες κάτω των 18 και κάτω των 21».

Welcome to the Albion, Costinha. 🇵🇹 pic.twitter.com/wVMld4VwuW — Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) June 15, 2026

Με ανάρτηση τους στα social media oι Πειραιώτες ευχαρίστησαν τον Κοστίνια για την προσφορά του στην ομάδα.