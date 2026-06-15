Επίσημο: H Τσέλσι ανακοίνωσε τον Κουκουρέγια στην Ρεάλ Μαδρίτης!

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται και επίσημα ο Μαρκ Κουκουρέγια. Η Τσέλσι πρόλαβε την βασίλισσα και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ισπανού αριστερού μπακ, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα αγωνιζόταν με την Εθνική Ισπανίας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.
Με μία λιτή ανακοίνωση οι Λονδρέζοι ευχαρίστησαν τον 27χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος έμεινε στο Λονδίνο για τέσσερα χρόνια και κατέκτησε ένα Conference League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
Marc Cucurella has completed a permanent transfer to Spanish La Liga side Real Madrid.— Chelsea FC (@ChelseaFC) June 15, 2026
Everyone at Chelsea FC would like to thank Marc for his efforts during his time at the club and for the role he played in our recent achievements.