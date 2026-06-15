Επίσημο: H Τσέλσι ανακοίνωσε τον Κουκουρέγια στην Ρεάλ Μαδρίτης!

Οι μπλε ανακοίνωσαν την αποχώρηση του αριστερού μπακ από τους Λονδρέζους και την μεταγραφή του στη βασίλισσα.

Παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης θα πρέπει να θεωρείται και επίσημα ο Μαρκ Κουκουρέγια. Η Τσέλσι πρόλαβε την βασίλισσα και ανακοίνωσε την αποχώρηση του Ισπανού αριστερού μπακ, ο οποίος λίγη ώρα αργότερα αγωνιζόταν με την Εθνική Ισπανίας απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι.

Με μία λιτή ανακοίνωση οι Λονδρέζοι ευχαρίστησαν τον 27χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος έμεινε στο Λονδίνο για τέσσερα χρόνια και κατέκτησε ένα Conference League και ένα Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.