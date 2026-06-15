Καμάντα: «Έμαθα πολλά από τον Γκλάσνερ»

Λίγο η συμβολή του Όλιβερ Γκλάσνερ στην Κρίσταλ Πάλας, λίγο η τύχη και το όνειρο του Νταϊτσι Καμάντα έγινε πραγματικότητα!

Ο 29χρονος Ιάπωνας ισοφάρισε 2-2 την Ολλανδία στο 88΄ όταν η μπάλα βρήκε συμπτωματικά στο κεφάλι του από την πρώτη κεφαλιά του Ογκάουα και κατέληξε στα δίχτυα. Έτσι χρίστηκε σκόρερ σε ένα ματς Παγκοσμίου Κυπέλλου!

Ο Καμάντα απέδωσε στον πρώην προπονητή της Κρίσταλ Πάλας, Όλιβερ Γκλάσνερ, την αγωνιστική του αναγέννηση η οποία του επέτρεψε να πραγματοποιήσει ένα όνειρο ζωής και να εξελιχθεί σε βασικό γρανάζι της Ιαπωνίας, που φιλοδοξεί να διακριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ήταν καθαρά θέμα τύχης, αλλά για μένα είναι ένα όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Ένα γκολ είναι γκολ και μπόρεσα να βοηθήσω την ομάδα. Στο προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν είχα καλή απόδοση, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος που μπορώ να προσφέρω» είπε ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας που έχει σκοράρει 13 φορές σε 50 ματς με την Ιαπωνία.

«Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο χρειάζεται περισσότερη σωματική δύναμη και δυστυχώς δεν είμαι ιδιαίτερα γρήγορος παίκτης. Πάντα πίστευα ότι ήθελα πραγματικά να αγωνίζομαι ως εξάρι, αλλά ο προπονητής (Μοριγιάσου) μου έλεγε ότι πρέπει να μάθω περισσότερα και να βελτιωθώ αμυντικά. Ο Όλιβερ Γκλάσνερ μού έδωσε την ευκαιρία να παίξω ως 6άρι και έμαθα πάρα πολλά για την αμυντική λειτουργία. Τώρα θεωρώ ότι έχουμε πολλούς γρήγορους παίκτες και γι’ αυτό αγωνίζομαι σε αυτή τη θέση. Οι άλλοι δέκα παίκτες κάνουν κινήσεις στον χώρο και προσφέρουν διαφορετικά στοιχεία. Πάντα πίστευα ότι μπορούσα να παίξω ως 6άρι, από τότε που ήμουν 18 ετών.»

Η επιρροή του Γκλάσνερ στην καριέρα του Καμάντα υπήρξε καθοριστική. Οι δύο τους συνεργάστηκαν για δύο σεζόν στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και ξανασυναντήθηκαν στην Κρίσταλ Πάλας το 2024, όταν ο μέσος αποτέλεσε μία από τις πρώτες μεταγραφικές επιλογές του Αυστριακού τεχνικού. «Πάντα έλεγα ότι οι αμυντικές του τακτικές είναι από τις καλύτερες στον κόσμο και η Ιαπωνία παίζει επίσης με το ίδιο σύστημα, το 3-4-3. Μπορώ επίσης να βοηθήσω την ομάδα με όσα μπορούμε να βελτιώσουμε, γιατί έχω μάθει πολλά από τον Όλιβερ Γκλάσνερ. Έχουμε βελτιωθεί σημαντικά, αλλά δεν είμαστε ακόμη μία κορυφαία εθνική ομάδα. Πρέπει να αμυνόμαστε σωστά και οι τακτικές του λειτουργούν πραγματικά πολύ καλά για την εθνική Ιαπωνίας αυτή τη στιγμή».

Η πιο μεγάλη γιορτή του ποδοσφαίρου είναι στο Pamestoixima.gr και εδώ είσαι σίγουρος πως το παιχνίδι σου τα...σπάει! 48 ομάδες απ' όλες τις γωνιές της υφηλίου θα συναντηθούν στα γήπεδα των ΗΠΑ, του Μεξικό και του Καναδά με ένα και μοναδικό κίνητρο, την κατάκτηση του Μουντιάλ 2026 ! Μέχρι και τον τελικό, η καθημερινή δράση του Παγκοσμίου θα είναι στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr με όλους τους αγώνες και τα μακροχρόνια στοιχήματα στις καλύτερες αποδόσεις αλλά και *προσφορές Παγκοσμίου επιπέδου!

Η αναμονή για το Παγκόσμιο φτάνει στο τέλος της! Το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό γεγονός του πλανήτη ξεκινάει και στο Pamestoixima.gr θα ζήσεις μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης! Μέσα στο ανανεωμένο περιβάλλον του Pamestoixima.gr θα βρεις τα πάντα για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο Μουντιάλ 2026 σε όλους τους αγώνες της ημέρας αλλά και να συνδυάσεις μακροχρόνιες επιλογές τόσο εθνικών ομάδων όσο και παικτών. Και επειδή εδώ το παιχνίδι σου...τα σπάει, σε περιμένουν δεκάδες *προσφορές και το μοναδικό Bet Boss όπου μπορείς να διεκδικήσεις έως και 1.000.000€