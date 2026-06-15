Δημοσκόπηση Alco: Στις 9,1 μονάδες η διαφορά ΝΔ και Τσίπρα – Τρίτο το ΠΑΣΟΚ και τέταρτη η Καρυστιανού

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα είναι δεύτερο κόμμα στην πρόθεση ψήφου σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco και μάλιστα με μονοψήφια διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία.

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Alco που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με 23,3% ενώ ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,2%, το ΠΑΣΟΚ με 10,3% και η «Ελπίδα για την Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανου με 8,1%,

Η Ελληνική Λύση συγκεντρώνει ποσοστό 6,6%, το ΚΚΕ 6,2%, ενώ σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η Πλεύση Ελευθερίας με 3,6%.

Η Φωνή Λογικής έχει ποσοστό 2,9%, το ΜέΡΑ25 2,8% και διεκδικούν και τα δυο την είσοδό τους στη Βουλή.

Αντίθετα πολύ χαμηλά ποσοστά για τη Νίκη με 1,3%, το ΣΥΡΙΖΑ που πλέον εμφανίζεται με ποσοστό 1,1% και οι Δημοκράτες με 0.9%

Οι αναποφάσιστοι είναι στο 16%, ενώ άλλο κόμμα λέει το 2,2%.

Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα αντλεί τις ψήφους του κυρίως από την Αριστερά και συγκεκριμένα κατά 62% από τον ΣΥΡΙΖΑ που εξαϋλώνεται και κατά 9% από το ΚΚΕ, καθώς και κατά 7% από την Πλεύση Ελευθερίας. Από το ΠΑΣΟΚ αντλεί ένα 6% ενώ από ΝΔ, ΜέΡΑ25 και Ελληνική Λύση 2%.

Όσον αφορά το πολιτικό πρόσημο των ψηφοφόρων το 42% είναι κεντροαριστεροί, το 36% αριστεροί, το 9% κεντρώοι, το 9 % τίποτα και το 3% κεντροδεξιοί.

Το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού αντλεί ψηφοφόρους στο εντυπωσιακό ποσοστό του 25% από αυτούς που δηλώνουν άλλο κόμμα, κατά 24% από τη Νίκη, κατά 7% από τον ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25, κατά 6% από τη ΝΔ ενώ χαμηλά είναι τα ποσοστά από τα υπόλοιπα κόμματα.

Από τους ψηφοφόρους του κόμματος «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» το 20% δηλώνουν δεξιοί, το 18% κεντροαριστεροί, το 16% κεντρώοι, το 15% κεντροδεξιοί, το 4% αριστεροί, ενώ ένα 20% λέει τίποτα.

Όσον αφορά τις πρώτες εντυπώσεις από τα νέα κόμματα τα ποσοστά είναι τα ακόλουθα

Για το ποιος αρχηγός αντιλαμβάνεται καλύτερα τα προβλήματα της κοινωνίας ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ποσοστό 23% και ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας με 12% ενώ όλοι οι υπόλοιποι καταγράφουν μονοψήφια νούμερα.

Πηγή: newsit.gr