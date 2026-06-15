Σάλος με εικόνα στρατιωτικού να ορκίζεται στο Δωδεκάθεο – «Όσα λέγονται είναι λανθασμένα, δεν ορκίστηκα στον Δία» λέει ο ίδιος

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ορκωμοσία ενός στελέχους των Ενόπλων Δυνάμεων, το οποίο ορκίστηκε στο Δωδεκάθεο, με τον στρατιωτικό ωστόσο να αρνείται ότι ορκίστηκε στον Δία και ότι δεν έκανε ποτέ κάτι παράνομο.

Το θέμα της ορκωμοσίας του στρατιωτικού διερευνήθηκε από το ΓΕΣ: «Όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας ακολούθησαν την προβλεπόμενη τελετή ορκωμοσίας και την υπογραφή του πρωτοκόλλου που έγινε κανονικά. Όσα απεικονίζονται έγιναν στη συνέχεια και διερευνώνται». Μάλιστα, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από το υπουργείο, τα όσα συνέβησαν δεν είναι παράνομα.

Ο στρατιωτικός μιλώντας στο Live News έδωσε τη δική του απάντηση, λέγοντας: «Αυτά που λέγονται είναι λανθασμένα. Δεν έχω ορκιστεί στον Δία. Εγώ ορκίστηκα με τον στρατιωτικό όρκο κανονικά.

Ο στρατιωτικός όρκος είναι συγκεκριμένος. Όλα τα υπόλοιπα είναι του ιερέα. Έχουν να κάνουν με την θρησκεία. Ξέρω ότι δεν έκανα κάτι κακό και παράνομο για αυτό και το έκανα. Ο στρατός ακολουθεί το Σύνταγμα του κράτους».

Παράλληλα, σε ανακοίνωση της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας, αναφέρεται: «Με βαθιά συγκίνηση πραγματοποιήθηκε η ορκωμοσία προαγωγής Αξιωματικού των Ενόπλων Δυνάμεων από Ιερέα της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας.

Αυτή είναι μια σπουδαία στιγμή για την θρησκευτική ελευθερία, την ισονομία και τον σεβασμό μέσα στο στράτευμα καθώς για πρώτη φορά, ο όρκος αυτός δόθηκε με το τυπικό της Ελληνικής Εθνικής Θρησκείας καθώς και με τον προβλεπόμενο στρατιωτικό όρκο. Θερμά συγχαρητήρια για την προαγωγή του. Ευχόμαστε καλή επιτυχία στα νέα του καθήκοντα!

Ζευ Πάτερ, σκηπτούχε σώτερ, αρχηγέτα,

Άπολλον Θεέ, Διός γαιήοχον όμμα,

και πάντες των Ελλήνων εθνικοί Θεοί, φωτός ναίοντες,

αιώνιοι φύλακες μητρός Ελλάδος, πατρίδος αρούρης,

έθνους Ελλήνων και στρατευμάτων αυτού, τεθμών τε και νόμων,

οσίων ανθρώπων, αρχαιόθεν θηκών προγόνων τε και Ιερών,

Υμέας επικαλούμεθα μάκαρες, αγαθαίς γνώμαις ημίν προσελθείν

ηδείς, ευμενείς, αρωγοί και επήκοοι,

καταλιπόντες ημίν αρετάς πλείστας, ομόνοιαν,

φρόνησιν, αλκήν και υγείαν νοός τε και σώματος».

Δωδεκαθεϊστής που πιστεύει στους Θεούς του Ολύμπου μίλησε στο «Live News» και αποκάλυψε: «Είναι η θρησκεία των προγόνων μας. Όλοι, μας λένε οι Δωδεκαθεϊστές. Κάνουμε τελετές για να ευχαριστήσουμε τους Θεούς. Τους κάνουμε το τραπέζι, προσφέρουμε στους Θεούς καρπούς, γάλα.

Στις τελετές καλούμε τους Θεούς, λέμε ύμνους και προσευχόμαστε. Υπάρχει ένας αριθμός ανθρώπων που μας ακολουθεί. Είναι καθημερινοί άνθρωποι. Κάπου στις 100.000 άνθρωποι. Το 2017 αναγνωρίστηκε η θρησκεία μας. Ο ιερέας μας μπορεί να κάνει γάμους, ορκωμοσίες».

Οι οπαδοί του Δωδεκάθεου συχνά τιμούν και ήρωες της ελληνικής Επανάστασης.

Ο ίδιος ο στρατιωτικός μάλιστα είχε κάνει repost πολλές αναρτήσεις στα social media που μιλούν για την Αρχαία Ελλάδα αλλά και αναρτήσεις κατά των εμβολίων: «Να υπενθυμίσω σε όλους τους φίλους ότι πάσχω ακόμη από εκείνη την παράξενη ‘νόσο και μανία των Ελλήνων’, όπως αναφέρεται στον κώδικα 1.11.10 του ‘μεγάλου Ιουστινιανού’. Οπότε σήμερα για μένα είναι Σάββατο».

Οι Δωδεκαθεϊστές, αν και μικρή αριθμητικά ομάδα σε σχέση με τις υπόλοιπες θρησκευτικές ομάδες της χώρας, κάνουν συχνά αισθητή την παρουσία τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 100.000 είναι τα μέλη.

Πηγή: newsit.gr