Τέλος εποχής: Παρελθόν ο Τσους Βιντορέτα από την Τενερίφη μετά από 8 χρόνια

Το τέλος της θητείας του από την τεχνικλη ηγεσία της Τενερίφης μετά από οκτώ χρόνια ανακοίνωσε ο Τσους Βιντορέτα

Ο τεχνικός-ορόσημο της Τενερίφης, Τσους Βιντορέτα αποτελεί και επίσημα παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της Ισπανικής ομάδας. Ο πολύπειρος τεχνικός οδήγησε την ομάδα από τα Γκραν Κανάρια σε δύο κατακτήσεις του Basketball Champions League και ενός Διηπειρωτικού.

«Στην ζωή πρέπει να ξέρεις πότε έκλεισε ο κύκλος σου. Αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Χειριστήκαμε τα πάντα διακριτικά και ομαλά. Πίστευα ότι το πρότζεκτ χρειαζόταν νέα πρόσωπα. Και αυτό δεν θα υπήρχε αν ο προπονητής παρέμενε ο ίδιος. Νομίζω ότι έπρεπε να αποχωρήσω για να προχωρήσει ο σύλλογος με τον ίδιο ενθουσιασμό. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά έτσι ένιωθα. Και επειδή ένιωθα έτσι, μπορώ επίσης να πω ότι ένιωθα λίγο εξαντλημένος και εξαντλημένος που αντιμετώπισα μια 11η σεζόν εδώ με όλα όσα συνεπάγεται.Ένα τεράστιο ευχαριστώ σε όλους όσους συνεργάστηκαν μαζί μου για τόσα χρόνια, κάνοντάς μας καλύτερο σύλλογο. Για τους παίκτες, ήταν χαρά μου να είμαι μέρος της ομάδας σας. Έχουμε ολοκληρώσει λαμπρές σεζόν και σε ορισμένες περιπτώσεις, ιστορικές. Ευχαριστώ τη διοίκηση (σ.σ. ανέφερε προσωπικά τα στελέχη) ευχαριστώ τους οπαδούς, οι οποίοι υπήρξαν ένας απίστευτος πυλώνας στην επιτυχία και την ανάπτυξη της ομάδας»

Στη συνέντευξη Τύπου ήταν παρόντες ο Μαρσελίνιο Χουέρτας, ο Γκιόργκι Σερμαντίνι, ο Μπρούνο Φιτιπάλντο, κι οι Φερνάντεθ, Σάστρε, Αμπρομάιτις, οι οποίοι αγκάλιασαν τον επί σειράς ετών προπονητή τους σε μια συναισθηματικά φορτισμένη στιγμή.

Txus Vidorreta, el entrenador que cambió nuestra historia y que nos deja una huella imborrable 💛🖤



Te deseamos lo mejor 🤝



¡GRACIAS, TXUS! ➡️ https://t.co/XPPR6CyUsc pic.twitter.com/52ayescReD — La Laguna Tenerife (@CB1939Canarias) June 15 , 2026