Χαμός στη Νέα Φιλαδέλφεια για το τρόπαιο της πρωταθλήτριας ΑΕΚ! (vid)

Το μεγάλο ταξίδι του Τροπαίου ξεκινά από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Εκεί, θα παραμείνει μέχρι και αύριο Τρίτη (16/6) και ο κόσμος θα μπορεί να το δει και να φωτογραφηθεί μαζί του.

Σήμερα ήταν παρά πολλοί οι φίλοι της Ένωσης που βρέθηκαν στην πλατεία του Αετού προκειμένου να δουν από κοντά την Κούπα, να φωτογραφηθούν μαζί της και να πάρουν αναμνηστικό ένα κασκόλ της ομάδας.

Το Τρόπαιο θυμίζουμε θα ταξιδέψει ανά την ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα, όπως και την Κύπρο...



Θα περάσει από εκεί απ' όπου ξεκίνησαν όλα. Από την Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.



Συνολικά το τρόπαιο θα πάει σε πάνω από 60 κέντρα προορισμών, με έμφαση σε περιοχές που η κληρονομιά των Προσφύγων παραμένει δυνατή και ανεξίτηλη…



Όλοι οι προορισμοί, μαζί με τις ημερομηνίες και τις ώρες που θα βρίσκεται το Τρόπαιο σε κάθε κέντρο προορισμού αναλυτικά πιο κάτω.