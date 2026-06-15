Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος πήρε τον δρόμο για τις φυλακές – Μεταφέρεται με ταξί συνοδεία περιπολικών

Λίγες ημέρες μόλις έμεινε ελεύθερος ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ηγετικό στέλεχος της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, καθώς το απόγευμα της Δευτέρας 15.06.2026, επιστρέφει στην φυλακή.

Ο καταδικασμένος για ηθική αυτουργία σε 17 δολοφονίες της 17 Νοέμβρη, Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, είχε κάνει αίτημα για αποφυλάκισή του και ενώ αρχικά έγινε δεκτό, με απόφαση Αρείου Πάγου, ακυρώθηκε και έτσι θα δει και πάλι τον δρόμο για την φυλακή.

Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, μεταφέρθηκε με ταξί τελικά στις φυλακές, συνοδεία περιπολικών και ΟΠΚΕ που βρίσκονταν για αρκετή ώρα έξω από το διαμέρισμά του στον Βύρωνα.

Ο αρχιτρομοκράτης θα μεταφερθεί αρχικά στο Α.Τ. Βύρωνα και στη συνέχεια από εκεί στις φυλακές Κορυδαλλού.

Η πορεία μέχρι το αίτημα αποφυλάκισης

Υπενθυμίζεται ότι πρωτόδικα καταδικάστηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων σε 21 φορές ισόβια και 25 χρόνια κάθειρξης, απόφαση που ο ίδιος τη χαρακτήρισε υπαγορευμένη από ξένα συμφέροντα. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού, όπου ήταν ήδη προφυλακισμένος. Τον Οκτώβριο του 2004 προχώρησε σε απεργία πείνας λόγω των συνθηκών κράτησής του, ενώ για το ίδιο θέμα συνάντηση είχαν με τον τότε υπουργό Δικαιοσύνης, Αναστάσιο Παπαληγούρα, ο δικηγόρος του, Γιάννης Ραχιώτης, και η σύντροφός του, Πεϊνό. Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας.

Πέντε ημέρες αργότερα ο επόπτης εισαγγελέας των φυλακών αποφάσισε την κατάργηση των ειδικών περιορισμών προαύλισης του Γιωτόπουλου και των καταδικασθέντων για συμμετοχή στη 17 Νοέμβρη, κι έτσι διέκοψε την απεργία πείνας που διαρκούσε περισσότερο από έναν μήνα.

Τον Δεκέμβριο του 2005 ξεκίνησε το δευτεροβάθμιο δικαστήριο στο Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων. Κατά τη διάρκεια της δίκης αποχώρησε από την ακροαματική διαδικασία, ανακαλώντας την εντολή εκπροσώπησης προς τους δύο δικηγόρους του, Γιάννη Ραχιώτη και Κώστα Χρυσικόπουλο.

Το δικαστήριο διόρισε αυτεπάγγελτα τους ίδιους δικηγόρους. Ύστερα από αλλεπάλληλους διορισμούς δικηγόρων, ο Γιωτόπουλος επέστρεψε στην ακροαματική διαδικασία, προκειμένου να καταγραφούν οι απόψεις του ενόψει προσφυγής του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, το δικαστήριο όμως αρνήθηκε στον ίδιο να διορίσει δικηγόρο. Εντέλει με την παραίτηση του ενός εκ των τριών διορισμένων δικηγόρων, διόρισε δικηγόρο της επιλογής του με την ταυτόχρονη εικονική παρουσία των άλλων δύο. Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Κακουργημάτων ήταν 17 φορές ισόβια για τα ίδια εγκλήματα.

Μετά την απόφαση του εφετείου, κατέθεσε αίτηση αναίρεσης κατά της δευτεροβάθμιας απόφασης, την οποία όμως δεν έκανε δεκτή ο Άρειος Πάγος. Τον Απρίλιο του 2011 προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Τον Μάρτιο του 2010 ο Συνήγορος του Πολίτη δικαίωσε τον Γιωτόπουλο μετά την απόρριψη του αιτήματός του από τη διεύθυνση των φυλακών για χρήση υπολογιστή για εκπαιδευτικούς λόγους.

Στις 21 Μαΐου 2026, ύστερα από 24 χρόνια εγκλεισμού, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε από το σωφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλλού, με όρους: να εμφανίζεται μια φορά -το πρώτο πενθήμερο – κάθε μήνα στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής του, να διαμένει στον Βύρωνα όπου είναι η μόνιμη κατοικία του και να μη φύγει από τη χώρα.

Το σκεπτικό της απόφασης

Το Ε’ Ποινικό Τμήμα που συνεδρίασε εν συμβουλίω με αντικείμενο το αν θα κάνει δεκτή ή όχι την εισαγγελική αναίρεση του βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά- με το οποίο αποφυλακίστηκε μετά από 24 χρόνια στη φυλακή ο καταδικασμένος σε 17 φορές ισόβια Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, αποφάσισε να αναιρέσει το δικαστικό βούλευμα, ανοίγοντας και πάλι την πόρτα της φυλακής για τον «Λάμπρο» της 17Ν.

Οι ανώτατοι δικαστές σύμφωνα με πληροφορίες στάθμισαν τα αντικειμενικά στοιχεία (πραγματικά χρόνια έκτισης, συμπεριφορά μετά την πράξη, νομοθετικό πλαίσιο για πολυισοβίτες) και αποφάσισαν ότι στο παρόν στάδιο δε συντρέχουν οι αντικειμενικές συνθήκες για την υφ’ όρων απόλυση του πολυισοβίτη τρομοκράτη.

Κυρίαρχα όμως έκριναν ότι το δικαστικό συμβούλιο Πειραιά δεν έλαβε υπόψη τη διάταξη για τους πολυισοβίτες του 2021, η οποία ρητά προβλέπει ότι ένας καταδικασμένος σε πολλαπλά ισόβια δε μπορεί να βγει από τη φυλακή νωρίτερα από τα 25 έτη πραγματικής έκτισης της ποινής του.

Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δημιουργεί νέα νομολογία για την έκτιση ποινών των πολυισοβιτών, αλλά και για τη δυνατότητα υφ’ όρων απόλυσής τους.

Πηγή: newsit.gr