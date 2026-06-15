Ρούμπιο για το μέλλον: «Δεν έχω αποφασίσει αν θα συνεχίσω»

Ο Ρίκι Ρούμπιο σε δηλώσεις του άφησε ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για το μέλλον του λέγοντας πως δεν έχει αποφασίσει ακόμα αν θα συνεχίσει.

Ο Ρίκι Ρούμπιο αποθεώθηκε από τον κόσμο της Μπανταλόνα στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν μετά την ήττα από τη Βαλένθια και τον αποκλεισμό στα ημιτελικά των playoffs της Liga Endesa, με τον Ισπανό γκαρντ να ξεκαθαρίζει σε δηλώσεις του πως δεν έχει αποφασίσει αν θα παρατείνει την καριέρα του για μια ακόμη σεζόν.



«Ήταν μια όμορφη χρονιά για μένα. Θέλω να περάσουν κάποιες μέρες πριν το συζητήσουμε. Ο χρόνος με την οικογένεια, η σωματική κατάσταση… υπάρχουν πολλές παράμετροι που πρέπει να εξετάσω. Ξέρω ότι όσο νωρίτερα αποφασίσω, τόσο καλύτερα. Αλλά έχω κερδίσει και το δικαίωμα να αποφασίσω πότε θα είμαι έτοιμος».

Την τρέχουσα σεζόν ο Ρούμπιο είχε 13,6 πόντους, 5,4 ασίστ, 3,4 ριμπάουντ και 1,3 κλεψίματα σε 21,2 λεπτά κατά μέσο όρο, σε συνολικά 51 εμφανίσεις με την Μπανταλόνα σε όλες τις διοργανώσεις.