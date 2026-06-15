Αδιανόητο: Το Πράσινο Ακρωτήρι φρέναρε την Ισπανία κάνοντας μόνο ένα φάουλ!

Ασύλληπτο στατιστικό από το Κάμπο Βέρντε που σταμάτησε την φούρια ρόχα δίχως να χρησιμοποιήσει βρώμικα μέσα!

Ακόμα πιο ιστορικό από το τελικό 0-0 απέναντι στην Ισπανία είναι ο τρόπος με τον οποίο αυτό ήρθε. Οι παίκτες από το Πράσινο Ακρωτήρι φρέναραν την φούρια ρόχα, παίζοντας όσο πιο καθαρά γίνεται αφού τελείωσαν το παιχνίδι, υποπίπτοντας μόνο σε ένα φάουλ σε όλο το ματς!

1 - Despite Spain having 74% possession, Cabo Verde conceded just one foul in this match - the fewest by any team in a FIFA World Cup match on record since 1966.



Disciplined. pic.twitter.com/cGQB8PG23K — OptaJoe (@OptaJoe) June 15, 2026

Αυτή η επίδοση είναι ρεκόρ στην ιστορία των Παγκοσμίων Κυπέλλων, σε μία υποδειγματική αμυντική παράσταση των παικτών από το Κάμπο Βέρντε.

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