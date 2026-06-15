Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς: Το ανερχόμενο project του νορβηγικού πρωταθλήματος και ο Ολυμπιακός

Το SDNA έχει το ρεπορτάζ για τον 22χρονο στόπερ της Σάντεφιορντ που αποτελεί μία από τις τελευταίες (νέες) αφίξεις στο μεταγραφικό...γήπεδο της πειραϊκής ομάδας.

Ο Ζινεντίν Σμαΐλοβιτς είναι ένα από τα ονόματα που έχουν μπει στο μπλοκάκι του Ολυμπιακού για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας.

O 22χρονος στόπερ της Σάντεφιορντ συγκαταλέγεται στoυς πιο ανερχόμενους παίκτες στο ποδοσφαιρικό χάρτη της Νορβηγίας.

Γεννημένος στη Σουηδία με καταγωγή από τη Βοσνία, έχει ύψος 1,91 μ., είναι δεξιοπόδαρος και μέσα σε διάστημα μόλις 14 μηνών έχει καταφέρει να ανεβάσει κατακόρυφα τις μετοχές του στο ευρωπαϊκό χρηματιστήριο.

Με τη φανέλα της Σάντεφιορντ μετρά 39 συμμετοχές, τρία γκολ και δύο ασίστ, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία εκτιμάται πλέον στα 3 εκατ. ευρώ.

Το συμβόλαιό του με τον νορβηγικό σύλλογο έχει διάρκεια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2028, ενώ μετρά τρεις συμμετοχές με την Under -21 της Σουηδίας.

Ο στόπερ που δεν...θυμίζει (κλασικό) στόπερ

Αυτό που κάνει τον Σμαΐλοβιτς να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο τα φυσικά του προσόντα.

Παρά το ύψος και τη δύναμή του, οι αναλυτές στη Σκανδιναβία τον περιγράφουν ως έναν σύγχρονο κεντρικό αμυντικό με ιδιαίτερη συμμετοχή στην ανάπτυξη του παιχνιδιού.

Πρόκειται για ποδοσφαιριστή που δεν φοβάται να κουβαλήσει την μπάλα, να πάρει πρωτοβουλίες και να συμβάλλει ενεργά στο χτίσιμο των επιθέσεων από χαμηλά.

Στη Σάντεφιορντ αποτελεί βασικό κομμάτι της ανάπτυξης, έχοντας υψηλό αριθμό επαφών με την μπάλα και σημαντικό ρόλο στην πρώτη πάσα.

Δεν είναι λίγοι εκείνοι που υποστηρίζουν πως ο τρόπος παιχνιδιού του παραπέμπει περισσότερο σε ποδοσφαιριστή της μεσαίας γραμμής, παρά σε έναν παραδοσιακό στόπερ.

Οι αδύναμοι…κρίκοι

Όπως συμβαίνει με κάθε νεαρό ποδοσφαιριστή, υπάρχουν και τομείς που χρήζουν βελτίωσης.

Οι εκθέσεις scouting αναφέρουν ότι ο Σμαΐλοβιτς έχει την τάση να παίρνει αρκετά ρίσκα στην πρώτη πάσα, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις χρειάζεται μεγαλύτερη τακτική πειθαρχία και συνέπεια στις τοποθετήσεις του.

Παράλληλα, δεν διαθέτει ακόμη εμπειρίες από ευρωπαϊκές διοργανώσεις ή από πρωταθλήματα υψηλότερης έντασης, γεγονός που κάνει το επόμενο βήμα της καριέρας του ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξή του.

Η λίστα των «μνηστήρων»

Το ενδιαφέρον για τον νεαρό αμυντικό δεν περιορίζεται στον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη Σκανδιναβία, την περίπτωσή του παρακολουθούν στενά η Σέλτικ, η Φέγενορντ, η Τουλούζ και η Μπόντο Γκλιμτ.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστή κάποια επίσημη πρόταση, ωστόσο στη Νορβηγία θεωρούν σχεδόν βέβαιο πως η Σάντεφιορντ θα δεχθεί σύντομα συγκεκριμένες κρούσεις για την παραχώρησή του το φετινό καλοκαίρι.