Επίσημα στην Αταλάντα ο Σάρι με την ελπίδα να γίνει... Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι!

Εποχή... Μαουρίτσιο Σάρι και επίσημα στο Μπέργκαμο, με τον 67χρονο προπονητή να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2029!

Είκοσι μέρες μετά την πρώτη φήμη και την απόφαση της Λάτσιο να προσλάβει τον Τζενάρο Γκατούζο, ο Μαουρίτσιο Σάρι είναι με τη... βούλα προπονητής της Αταλάντα.

Οι «Μπεργκαμάσκι» υπέγραψαν μαζί του έως το 2029 και ετησίως θα λαμβάνει 3,5 εκατ. ευρώ, ελπίζοντας να βρουν ηρεμία στην τεχνική ηγεσία ύστερα από μία μεταβατική σεζόν με Ιβάν Γιούριτς και Ραφαέλε Παλαντίνο αντί του Τζιάν Πιέρο Γκασπερίνι.

To αποτύπωμα 9 χρόνων του νυν «εκλέκτορα» της Ρόμα είναι δύσκολο να αντικατασταθεί και αποδείχθηκε με τη φετινή 7η θέση στη Serie A που ισοδυναμεί με την παρουσία στα playoffs του Conference League για την κάτοχο του Europa League το 2024.