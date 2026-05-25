Τα ηνία της Λάτσιο στον Γκατούζο!

Στον νευραλγικό πάγκο των Ρωμαίων θα κάθεται ο 48χρονος πρώην ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας.

Για πρώτη φορά στην καριέρα του, ο Τζενάρο Γκατούζο θα δοκιμαστεί στην «Αιώνια Πόλη» και τον... δύσκολο πάγκο της Λάτσιο, σε μια ενδιαφέρουσα συνεργασία με τον Κλαούντιο Λοτίτο, τον πρόεδρο των «Λατσιάλι» που είναι σε ανοιχτή κόντρα με τους οργανωμένους.

Ο 48χρονος προπονητής αφήνει γρήγορα πίσω του την αποτυχία της εθνικής Ιταλίας να προκριθεί στο φετινό Μουντιάλ και σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο, Ματέο Μορέτο, υπέγραψε για δυο χρόνια με τη Λάτσιο, η οποία τερμάτισε 9η στη Serie A και ηττήθηκε από την Ίντερ στον τελικό του Κυπέλλου, με αποτέλεσμα να αποκλειστεί από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Αυτός θα είναι ο 11ος σύλλογος που θα εργαστεί ύστερα από τις Σιόν, Παλέρμο, ΟΦΗ, Πίζα, Μίλαν, Νάπολι, Φιορεντίνα, Βαλένθια, Μαρσέιγ και Χάιντουκ!

Επιπρόσθετα, ο προκάτοχός του, Μαουρίτσιο Σάρι, συνεχίζει στην Αταλάντα.