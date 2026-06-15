Ένοχος για βιασμό ο Ράφα Μιρ, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών

Βαρύς έπεσε ο «πέλεκυς» της δικαιοσύνης στον Ράφα Μιρ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για βιασμό και σεξουαλική επίθεση, από το Ανώτατο Δικαστήριο της Περιφέρειας της Βαλένθια

Ο επιθετικός της Έλτσε καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8,5 ετών για το περιστατικό, το οποίο έλαβε χώρα την 1η Σεπτεμβρίου 2024, όταν ο 29χρονος επιθετικός αγωνιζόταν στη Βαλένθια (ως δανεικός από τη Σεβίλλη).

Ο Ράφα Μιρ, μαζί με έναν φίλο του (ο οποίος κάθησε επίσης στο εδώλιο και καταδικάστηκε σε 2,5 χρόνια φυλάκισης), φέρεται να γνώρισαν δύο κοπέλες σε νυχτερινό κέντρο, μαζί με τις οποίες πήγαν εν συνεχεία στο σπίτι του ποδοσφαιριστή.

Οι δύο γυναίκες κατήγγειλαν ότι βιάστηκαν και ο Μιρ συνελήφθη την επομένη και κρατήθηκε για δύο ημέρες, πριν αφεθεί ελεύθερος.

Η δίκη έγινε στις 28 Μαΐου, με τον νυν παίκτη της Έλτσε να δηλώνει αθώος, υποστηρίζοντας ότι υπήρξε συναινετική σεξουαλική πράξη, ισχυρισμός που όμως δεν έπεισε το δικαστήριο, το οποίο τον υποχρεώνει επιπλέον να καταβάλλει ως αποζημίωση στο θύμα το ποσό των 64.000 ευρώ.

Μετά το επίμαχο περιστατικό, η Βαλένθια τιμώρησε τον Ράφα Μιρ με αποκλεισμό δύο αγώνων και πρόστιμο, αρνήθηκε όμως να λύσει το συμβόλαιό του. Τη φετινή σεζόν, η Σεβίλλη τον έδωσε εκ νέου δανεικό, αυτή τη φορά στην Έλτσε, όπου πέτυχε οκτώ γκολ σε 27 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, βοηθώντας την ομάδα του να παραμείνει στη La Liga.