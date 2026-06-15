Διπλή δολοφονία στο Αίγιο: Τι δείχνουν τα αποτυπώματα - Καταρρίπτεται το σενάριο του Ιταλού

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την διπλή δολοφονία στο Αίγιο με κατηγορούμενο τον 65χρονο Ιταλό για την δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Τα αιματηρά αποτυπώματα που εντοπίστηκαν στο όπλο τύπου φλόμπερ όσο και σε ένα λάπτοπ δείχνουν σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές στο Patrapress.gr, την εραστιτεχνική προσπάθεια του δράστη να σκηνοθετήσει τη σκηνή του εγκλήματος στο σπίτι και δείχνουν πως η γυναίκα θα έπρεπε να έχει πιάσει τα συγκεκριμένα αντικείμενα αφού είχε ήδη τραυματιστεί.

Η λεπτομέρεια που δείχνει πως τα εν λόγω ευρήματα «κατασκευάστηκαν» από τον πραγματικό δολοφόνο είναι το γεγονός πως η 54χρονη γυναίκα δεν φέρει το παραμικρό ίχνος πυρίτιδας στα χέρια της.

Επιπλέον σύμφωνα με τις ίδιες πηγές από την ιατροδικαστική έκθεση έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο της «αλληλοεξουδετέρωσης», ενώ ίχνη στο πάτωμα του σπιτιού στο Λόγγο, δείχνουν προσπάθεια καθαρισμού του χώρου από το αίμα της 54χρονης, χωρίς ωστόσο να έχουν βρεθεί τα αντικείμενα που χρησιμοποιήθηκαν.

Ο αρχικός ισχυρισμός και το σενάριο που επιχειρήθηκε να στηθεί –ότι δηλαδή η μητέρα πυροβόλησε και σκότωσε τον γιο της και στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με μανία χρησιμοποιώντας το κουζινομάχαιρο– σύμφωνα με αστυνομικές πηγές καταρρέει πλήρως βάσει των επιστημονικών ευρημάτων.

Εντός της ημέρας αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA) που σύμφωνα με την ίδια πηγή, εντοπίστηκε στα νύχιας της συζύγου του.

Εξάλλου στελέχη των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛ.ΑΣ. που «σάρωσαν» το ένα από τα δύο φονικά όπλα του διπλού εγκλήματος στο Λόγγο Αιγιαλείας έχουν τη βεβαιότητα πως το μαχαίρι έχει σκουπιστεί.

Πηγή: cnn.gr