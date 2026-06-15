Αινιγματική ανάρτηση του Μίσκο: Υπονοεί επιστροφή του Ντάριο Σάριτς στην Ευρώπη

Ο Ντάριο Σάριτς ενδέχεται να πάρει τον δρόμο της επιστροφής προς την Ευρώπη, με τον ατζέντη του παίκτη, Μίσκο Ραζνάτοβιτς να κάνει μια αινιγματική ανάρτηση αναφορικά με το μέλλον του παίκτη.

Ο Σέρβος ατζέντης, Μίσκο Ραζνάτοβιτς άφησε να εννοηθεί με ανάρτηση του ότι ένας παίκτης του NBA επιστρέφει στην Ευρώπη. Σύμφωνα με το BasketNews ο παίκτης που υπονοεί ο Μίσκο είναι ο Ντάριο Σάριτς, με τον Κροάτη ψηλό να οδεύει προς Εφές.

«Η Turkish Airlines είναι η μόνη αεροπορική εταιρεία που επιτρέπει στους επιβάτες να χρησιμοποιήσουν το μέρος της επιστροφής ενός εισιτηρίου ακριβώς 10 χρόνια αργότερα», έγραψε ο Ραζνάτοβιτς στο X, αναφερόμενος φαινομενικά στην επιστροφή του πελάτη του Σάριτς στην Κωνσταντινούπολη μια δεκαετία μετά την αποχώρησή του για το NBA.

Την 1η Φεβρουαρίου, ο Σάριτς ανταλλάχθηκε από τους Σακραμέντο Κινγκς στους Σικάγο Μπουλς στο πλαίσιο τριμερούς συμφωνίας. Μόλις δύο ημέρες αργότερα, μεταγράφηκε ξανά, αυτή τη φορά στους Ντιτρόιτ Πίστονς σε μια ακόμη τριμερή ανταλλαγή, προτού αποδεσμευτεί στις 9 Φεβρουαρίου.

Σε 498 αγώνες NBA (230 από τους οποίους ξεκίνησε ως βασικός), ο Σάριτς είχε μέσο όρο 10,3 πόντους και 5,3 ριμπάουντ, αγωνιζόμενος στις Φιλαδέλφεια, Φοίνιξ, Μινεσότα, Γκόλντεν Στέιτ, Οκλαχόμα Σίτι, Ντένβερ και Σακραμέντο.