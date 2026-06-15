Επιστρέφει στη φυλακή ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος

Την αναίρεση του βουλεύματος με το οποίο αποφυλακίστηκε ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος αποφάσισε το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου.

Οι ανώτατοι δικαστές έκαναν δεκτή την σχετική εισήγηση του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Σοφοκλή Λογοθέτη και αναίρεσαν το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο ο καταδικασθείς σε 17 φορές ισόβια «Λάμπρος» της τρομοκρατικής οργάνωσης «17 Νοέμβρη» αποφυλακίστηκε με όρους μετά από σχεδόν 24 έτη εγκλεισμού.

Η αναίρεση έχει ως αποτέλεσμα να «εξαφανιστεί» του βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να πρέπει άμεσα να επιστρέψει στη φυλακή.

Το σκεπτικό της αποφυλάκισης και η αναίρεση

Ο καταδικασθείς ως ο αρχηγός της «17 Νοέμβρη» Αλ. Γιωτόπουλος αποφυλακίστηκε στις 21 Μαΐου. μετά από βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά. Ήταν η πέμπτη φορά που ο πολυϊσοβίτης υπέβαλε αίτημα για υφ’ όρων απόλυση. Οι Εφέτες το έκαναν δεκτό, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, ενώ είχε προηγηθεί απορριπτική απόφαση από το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά. Σύμφωνα με το σκεπτικό του βουλεύματος, ο «Λάμπρος» της «17 Νοέμβρη», ο οποίος έχει παραμείνει στη φυλακή σχεδόν 24 χρόνια, πληροί τις τυπικές αλλά και τις ουσιαστικές προϋποθέσεις για να μπορέσει να αποφυλακιστεί. Οι Εφέτες έλαβαν υπόψιν το προηγούμενο νομοθετικό καθεστώς που έθετε ως ελάχιστο όριο για την υποβολή αιτήματος αποφυλάκισης από ισοβίτη τα 19 έτη έκτισης, ενώ έλαβαν υπ’ όψιν και τη διαγωγή του Αλ. Γιωτόπουλου στη φυλακή, σημειώνοντας την καλή χρήση των αδειών που έχει λάβει κατά καιρούς, αλλά και το ότι ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές και το διδακτορικό του στα Μαθηματικά χωρίς χρήση υπολογιστή.

Έτσι έκαναν δεκτή την αίτηση αποφυλάκισης επιβάλλοντας τους περιοριστικούς όρους της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της υποχρεωτικής εμφάνισης στο Αστυνομικό Τμήμα μία φορά το μήνα και της διαμονής στην περιοχή του Βύρωνα, όπου ο Αλ. Γιωτόπουλος έχει δηλώσει μόνιμη κατοικία.



Όμως, ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Σοφοκλής Λογοθέτης άσκησε αναίρεση στο βούλευμα της αποφυλάκισης με το σκεπτικό ότι έπρεπε να εφαρμοστεί η νέα διάταξη του 2021 για την υφ΄όρων απόλυση, όπου για πρώτη φορά γίνεται ρητή αναφορά στους πολυϊσοβίτες, θέτοντας ως ελάχιστο όριο τα 25 έτη πραγματικής έκτισης. Έτσι, κατά τον ανώτατο εισαγγελικό λειτουργό δεν πληρούνται οι τυπικές προϋποθέσεις για την αποφυλάκιση υπό όρους και το επίμαχο βούλευμα θα πρέπει να αναιρεθεί και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος να επιστρέψει στην φυλακή τουλάχιστον έως το καλοκαίρι του 2027, οπότε συμπληρώνεται η 25ετία.

Για την υπόθεση συνεδρίασε εν συμβουλίω το ποινικό τμήμα του Αρείου Πάγου στις 5 Ιουνίου και συντάχθηκαν με την άποψη του Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Πηγή: iefimerida.gr