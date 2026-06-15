Πρόωρο αντίο και χαμένη ευκαιρία για τη Σάκκαρη (vid)

Η Μαρία Σάκκαρη ηττήθηκε με ανατροπή από την Τσινγουέν Ζενγκ και έμεινε εκτός δεύτερου γύρου στο 250άρι του Νότιγχαμ.

Μετά από σκληρή μάχη διάρκειας 2 ωρών και 42 λεπτών, η χρυσή Ολυμπιονίκης του Παρισιού (Νο.122) λύγισε την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια (Νο.41) με 4-6, 7-6(1), 6-4 και θα περιμένει τη νικήτρια του ματς Γκίμπσον-Τζόουνς.

Η Μαρία ξεκίνησε εντυπωσιακά τον αγώνα και είχε σε μεγάλη μέρα το σερβίς της, όμως η Ζενγκ ανέβασε την απόδοσή της στο δεύτερο σετ και καθάρισε τον αγώνα με το πρώτο της μπρέικ στο πιο κρίσιμο σημείο της αναμέτρησης.

Η 30χρονη Ελληνίδα, λοιπόν, δεν έχει ακόμα νίκη φέτος στο γρασίδι (0/2) και θα έχει μια τελευταία ευκαιρία να πάρει... φόρα εν όψει Wimbledon (29/6-12/7), αφού σύμφωνα με το αρχικό της πρόγραμμα θα αγωνιστεί και στο Ίστμπορν την άλλη εβδομάδα.

Σίγουρα ήταν ένας πολύ δύσκολος πρώτος γύρος, όμως αν η Μαρία κατάφερνε να πάρει την πρόκριση ο δρόμος θα ήταν ανοιχτός για... κάτι καλό στη βρετανική πόλη, αφού το ταμπλό είχε αποδυναμωθεί με τις συνεχόμενες αποσύρσεις.

Η εξέλιξη του αγώνα

Το μπρέικ που σημείωσε στο τρίτο γκέιμ (1-2) ήταν αρκετό για να δώσει το πρώτο σετ στη Σάκκαρη, όμως στο δεύτερο η Ζενγκ εμφανίστηκε πολύ πιο σταθερή και δεν απειλήθηκε σε κανένα service game της. Η ίδια είχε διπλό μπρέικ πόιντ στο 4-3, αλλά η Μαρία κράτησε για το 4-4 και τα πάντα κρίθηκαν στο τάι μπρέικ.

Εκεί η 23χρονη Κινέζα, άλλοτε Νο.4 στον κόσμο, ήταν επιβλητική και εκμεταλλευόμενη τα λάθη της Μαρίας, έφτασε στο 1-1 χάνοντας μόνο έναν πόντο.

Κλειστό ήταν και το τρίτο σετ, αλλά και πάλι η Ζενγκ δεν άφησε κανένα περιθώριο στη Σάκκαρη να «χτυπήσει» το σερβίς της. Μετά από ένα ακόμα χαμένο μπρέικ (0/4) στο 3-3, η νεαρή τενίστρια πίεσε στο 4-4 και βρέθηκε με τριπλό μπρέικ πόιντ.

Αν και η Μαρία κατάφερε να επιστρέψει και να βρεθεί με γκέιμ πόιντ, η Ζενγκ έφτασε σε μία ακόμα ευκαιρία και σημείωσε τελικά το πρώτο μπρέικ της στο ματς.

Στη συνέχεια, πήρε τις μπάλες να σερβίρει για τη νίκη και έκλεισε τον αγώνα στο πρώτο ματς πόιντ της.

Η Κινέζα έχει καλή ευκαιρία να προχωρήσει στη διοργάνωση, καθώς έχει «βατό» δεύτερο γύρο, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα παίξει είτε με τη Σάρα Μπέιλεκ, είτε με την Καρολίνα Πλίσκοβα.