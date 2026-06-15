«Ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις του Παναθηναϊκού για Κρίστιανσεν»

Σύμφωνα με δημοσίευμα από την Δανία, ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε τις συζητήσεις για την απόκτηση του Βίκτορ Κρίστιανσεν από την Λέστερ.

Ο Βίκτορ Κρίστιανσεν είναι μια περίπτωση που εξετάζεται σοβαρά από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, με το μοναδικό... ερωτηματικό για τον Δανό να είναι ουσιαστικά η κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετά τους τραυματισμούς στο γόνατο που τον ταλαιπώρησαν πέρσι.

Σύμφωνα με την «Tipsbladet» πάντως, το «Τριφύλλι» έχει ξεκινήσει πλέον τις διαπραγματεύσεις για την απόκτηση του Κρίστιανσεν, επιδιώκοντας να τον φέρει στην Αθήνα ως δανεικό, με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι, ώστε να ελαχιστοποιηθεί το όποιο ρίσκο.

Μένει να φανεί ποιες θα είναι οι εξελίξεις, με τον Παναθηναϊκό να θέλει να διαμορφώσει το ρόστερ του το συντομότερο δυνατόν.

Το Who is Who

Ο Κρίστιανσεν ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομών της Κοπεγχάγης και το καλοκαίρι του 2021 προωθήθηκε στην πρώτη ομάδα, στην οποία αγωνιζόταν μέχρι τον Ιανουάριο του 2023. Στο διάστημα αυτό κατέγραψε 73 συμμετοχές, με απολογισμό 1 γκολ και 8 ασίστ, «αναγκάζοντας» την Λέστερ να δαπανήσει 14 εκατ. ευρώ για να τον αποκτήσει.

Την σεζόν 2023-24 έπαιξε ως δανεικός στην Μπολόνια, μετρώντας 34 συμμετοχές με 4 ασίστ, ενώ στις «Αλεπούδες» έχει παίξει συνολικά 51 φορές, μοιράζοντας και 2 ασίστ. Την σεζόν που ολοκληρώθηκε ωστόσο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς στο γόνατο και έμεινε έξω για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, καταγράφοντας μόλις 6 συμμετοχές.

Σε διεθνές επίπεδο μετράει 18 συμμετοχές με την Δανία, ενώ νωρίτερα είχε περάσει και από τα μικρότερα ηλικιακά κλιμάκια (Κ16, Κ17, Κ18, Κ19 και Κ21).

Η συνύπαρξη Κρίστιανσεν και Νίστρουπ στην Κοπεγχάγη

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο Κρίστιανσεν έχει αγωνιστεί 10 φορές έως τώρα υπό τις οδηγίες του νυν προπονητή του Παναθηναϊκού, Γιάκομπ Νίστρουπ, κατά την διάρκεια της κοινής θητείας τους στην Κοπεγχάγη. Ο Δανός μπακ έπαιξε σε 5 ματς Πρωταθλήματος, πετυχαίνοντας και 1 γκολ, κατέγραψε 1 συμμετοχή στο Κύπελλο αλλά και 4 στο Champions League, απέναντι σε Μάντσεστερ Σίτι (2 ματς, έβγαλε όλο το 90λεπτο), Σεβίλλη (έβγαλε όλο το 90λεπτο) και Μπορούσια Ντόρτμουντ (έπαιξε για 32 λεπτά).