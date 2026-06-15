Πρόταση Ινφαντίνο για φιλικό Ισραήλ - Παλαιστίνη σε τουρνουά Κ-15!

Μια ιδιαίτερη πρόταση φέρεται να έχει καταθέσει η FIFA ενόψει της νέας διοργάνωσης Κ15 που θα φιλοξενηθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες τον προσεχή Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η παγκόσμια ομοσπονδία εξετάζει το ενδεχόμενο ο εναρκτήριος αγώνας του τουρνουά να διεξαχθεί ανάμεσα στις εθνικές ομάδες νέων της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, σε μια προσπάθεια να σταλεί μήνυμα συνεργασίας και αθλητικής συνύπαρξης μέσω του ποδοσφαίρου.

Η διοργάνωση αναμένεται να συγκεντρώσει τη συμμετοχή και των 211 ομοσπονδιών-μελών της FIFA, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα αναπτυξιακά εγχειρήματα της παγκόσμιας συνομοσπονδίας για τις μικρές ηλικιακές κατηγορίες.

Όπως αναφέρει το Athletic, η ιδέα προέρχεται από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, ο οποίος θεωρεί ότι μια τέτοια αναμέτρηση θα μπορούσε να λειτουργήσει συμβολικά και να προωθήσει τον διάλογο μεταξύ των δύο ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών.

Το θέμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τις εντάσεις που είχαν καταγραφεί στο πρόσφατο συνέδριο της FIFA, όπου ο πρόεδρος της παλαιστινιακής ομοσπονδίας, Τζιμπρίλ Ρατζούμπ, είχε εκφράσει δημόσια τη διαμαρτυρία του για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, επιλέγοντας να μη συμμετάσχει στην κοινή φωτογράφιση των εκπροσώπων των ομοσπονδιών.

Μέχρι στιγμής, η ισραηλινή ποδοσφαιρική ομοσπονδία εμφανίζεται θετική απέναντι στο ενδεχόμενο διεξαγωγής της αναμέτρησης, ενώ από την παλαιστινιακή πλευρά δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση σχετικά με την πρόταση.

Το αν η συγκεκριμένη πρωτοβουλία θα προχωρήσει τελικά σε υλοποίηση αναμένεται να ξεκαθαρίσει τους επόμενους μήνες, καθώς συνεχίζονται οι επαφές ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.