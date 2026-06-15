Απολύθηκε ο προπονητής της Τυνησίας μετά την πεντάρα από την Σουηδία!

Βαρύ το τίμημα για τον προπονητή των Τυνήσιων, Σαμπρί Λαμουσί - Η πρώτη απόλυση πριν καν ολοκληρωθεί η πρώτη στροφή των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου

Η πρώτη απόλυση του Μουντιάλ 2026 είναι γεγονός! Ειδικότερα ο κόουτς της Τυνησίας, Σαμπρί Λαμουσί, δεν θα μείνει στον πάγκο της ομάδας, έπειτα από την βαριά ήττα από την Σουηδία με 5-1. Πλέον, το συγκρότημα από την Αφρική θα συνεχίσει στην πορεία της διοργάνωσης με υπηρεσιακό προπονητή.

Η ομοσπονδία θεώρησε τον 54χρονο Γαλλοτυνήσιο υπεύθυνο της συντριβής της πρεμιέρας. Το βαρύ και ασήκωτο 5-1 από τη Σουηδία στην πρώτη αγωνιστική του Μουντιάλ ήταν και το "κύκνειο άσμα" του έμπειρου προπονητή, ο οποίος είδε την πόρτα της εξόδου έπειτα από μόλις ένα επίσημο παιχνίδι στα τελικά του τουρνουά.

Ίσως υπάρξει συνέχεια και με άλλους...

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Tunisia have dismissed Sabri Lamouchi after their 5-1 World Cup defeat to Sweden. 🇹🇳❌



The decision makes Lamouchi the first manager to be sacked during the 2026 World Cup, with Tunisia moving quickly in the aftermath of the heavy loss.



🗞️ @Romain_Molina pic.twitter.com/Cg8vZ8zobs — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) June 15, 2026

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