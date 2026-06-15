Πάτρα: Άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της ηλικιωμένης μητέρας του και την περιέλουσε με οινόπνευμα

Ένα πολύ σοβαρό επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας συνέβη στην Πάτρα με μία ηλικιωμένη να ζει τον τρόμο από τα χέρια του ίδιου της του γιου.

Το ενδοοικογενειακό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 14.06.2026 στην Πάτρα, με έναν 56χρονο, να περιλούζει με οινόπνευμα την ηλικιωμένη μητέρα του.

Ένας 56χρονος άνδρας μπούκαρε στο σπίτι της 81χρονης μητέρας του, στην οδό Καλαμογδάρτη στο ύψος των Υψηλών Αλωνίων. Έσπασε την πόρτα πήγε στο σαλόνι και περιέλουσε τον χώρο αλλά και την ίδια με οινόπνευμα.

Έντρομη η ηλικιωμένη κάλεσε την Άμεση Δράση και αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έφτασαν αμέσως στο σημείο και τον συνέλαβαν.

Ο δράστης κρατείται στο δεύτερο αστυνομικό Τμήμα, αμαφέρει το tempo24.news.

Πηγή: newsit.gr