Βαλαντσιούνας για το μέλλον του: «Δεν απομένει πολύς χρόνος - Όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το Draft»

Ο Γιόνας Βαλαντσιούνας με δήλωση του φρόντισε να ξεκαθαρίσει τα δεδομένα αναφορικά με το μέλλον του, σημειώοντας πως όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το draft, με τους Νάγκετς να παίρνουν την απόφαση.

Το όνομα του Γιόνας Βαλαντσιούνας αναμένεται να «παίξει» πολύ την ερχόμενη μεταγραφική περιοδο, με τον Λιθουανό ψηλό να ξεκαθαρίζει με δήλωση του τα δεδομένα αναφορικά με το μέλλον του.

Ο παίκτης των Νάγκετς σημείωσε πως όλα θα ξεκαθαρίσουν μετά το draft (24-25/Iουνίου), τονίζοντας πως η ομάδα του Ντένβερ είναι αυτή που θα πάρει την απόφαση.

«Πρέπει να αποφασίσουν μόνοι τους ποια κατεύθυνση θα ακολουθήσει η ομάδα και τι θέλουν να κάνουν. Η σεζόν δεν ήταν όπως την περιμέναμε, επειδή σίγουρα δεν ανταποκριθήκαμε στις προσδοκίες. Νομίζω ότι έχουν αποφάσεις να πάρουν. Όλα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν γύρω από το Ντραφτ του NBA (24-25 Ιουνίου). Δεν απομένει πολύς χρόνος».

Θυμίζουμε ότι το όνομα του Βαλαντσιούνας έχει συνδεθεί με την Ζαλγκίρις σε περίπτωση που ο Λιθουανός αποχωρήσει από το ΝΒΑ. «Τους έχω παρακολουθήσει. Μπορεί να μην είμαι 100% εξοικειωμένος με κάθε όνομα, επειδή έχω περάσει αρκετό χρόνο στο εξωτερικό. Αλλά έχω μιλήσει με ανθρώπους που γνωρίζουν και παρακολουθούν πραγματικά το ευρωπαϊκό μπάσκετ. Συζητήσαμε πώς θα μπορούσαν να είναι τα πράγματα στο μέλλον» ανάφερε ο Βαλαντσιούνας σε ερώτηση σχετικά με την Ζαλγκίρις.