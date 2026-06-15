Στις 3 Οκτωβρίου το ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ γυναικών μεταξύ Ολυμπιακού και Καταλούνια

Η ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει την ισπανική Καταλούνια στις 3 Οκτωβρίου, στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ.

Οι «ερυθρόλευκες» εξασφάλισαν τη συμμετοχή τους μετά την κατάκτηση του Champions League, ενώ η αντίπαλός τους κατέκτησε το Euro Cup.

Με νίκη απέναντι στην ισπανική ομάδα, ο Ολυμπιακός θα κατακτήσει το ένατο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας του τμήματος.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στις 30 Σεπτεμβρίου, θα διεξαχθεί το Σούπερ Καπ ανδρών, με τη Μπαρτσελονέτα, κάτοχο του Champions League, να κοντράρεται με τη Μαρσέιγ, η οποία κατέκτησε το Euro Cup.

Παράλληλα, η European Aquatics γνωστοποίησε ότι και τη νέα σεζόν τα Final-4 των ανδρών και των γυναικών θα διεξάγονται παράλληλα. Η τελική φάση προγραμματίστηκε για το διάστημα 12-15 Μαΐου 2027, νωρίτερα από φέτος, ώστε οι διεθνείς αθλητές και αθλήτριες να προετοιμαστούν για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Βουδαπέστης, που ξεκινά στις 26 Ιουνίου.

Τέλος, ανακοινώθηκε αλλαγή στο Conference Cup ανδρών, καθώς από τη νέα αγωνιστική περίοδο η τελική φάση θα διεξάγεται σε μορφή Final-8 αντί για Final-4, όπως συνέβη φέτος στην Αθήνα.