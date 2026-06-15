Επίσημο: Στην Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Σάσα Ομπράντοβιτς

Την τεχνική ηγεσία της Χάποελ Ιερουσαλήμ ανέλαβε με κάθε επισημότητα ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Ο 57χρονος Σέρβος τεχνικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έχοντας αποχωρήσει προ ημερών από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.
Η Ισραηλινή ομάδα έχει βάλει ψηλά τον πήχη και την φετινή σεζόν, αποφασίζοντας να κάνει σημαντικές επενδύσεις για να κερδίσει μια θέση στην Euroleague.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας:
מועדון הכדורסל הפועל "מידטאון" ירושלים גאה ושמח לבשר על מינויו של סשה אוברדוביץ' כמאמן הקבוצה עד תום עונת 2028/29. כל הפרטים באתר >> https://t.co/CFa8y5LyQO pic.twitter.com/IJID3bzhBv— Hapoel Jerusalem BC (@JerusalemBasket) June 15, 2026