Επίσημο: Στην Χάποελ Ιερουσαλήμ ο Σάσα Ομπράντοβιτς

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας της με τον Σάσα Ομπράντοβιτς, με τον πολύπειρο τεχνικό να υπογράφει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας.

Την τεχνική ηγεσία της Χάποελ Ιερουσαλήμ ανέλαβε με κάθε επισημότητα ο Σάσα Ομπράντοβιτς. Ο 57χρονος Σέρβος τεχνικός υπέγραψε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας έχοντας αποχωρήσει προ ημερών από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα.

Η Ισραηλινή ομάδα έχει βάλει ψηλά τον πήχη και την φετινή σεζόν, αποφασίζοντας να κάνει σημαντικές επενδύσεις για να κερδίσει μια θέση στην Euroleague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ομάδας: