Ολυμπιακός: Κοντά σε συμφωνία με τη Χάιντου

Ο Ολυμπιακός έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό της επόμενης σεζόν και φαίνεται πως η πρώτη του μεταγραφική κίνηση θα είναι η Κάτα Χάιντου.

Η 20χρονη διεθνής Ουγγαρέζα περιφερειακή αποχωρεί από την Ουίπεστ και, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ουγγαρία, βρίσκεται πολύ κοντά στο να συνεχίσει την καριέρα της στον Πειραιά.

Η Χάιντου αποτελεί βασικό μέλος της εθνικής Ουγγαρίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, τον περασμένη Φεβρουάριο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup του 2025. Παράλληλα, το 2023 στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου με την ομάδα Νέων Γυναικών (Κ20). Την ίδια χρονιά πανηγύρισε και την κατάκτηση του Euro Cup με την Ουίπεστ.

Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν από κοντά την αξία της Κάτα Χάιντου στις αναμετρήσεις με την Ουίπεστ για τη φάση των ομίλων του Champions League. Η νεαρή περιφερειακή ξεχώρισε ιδιαίτερα στο παιχνίδι της Βουδαπέστης, όπου σημείωσε τρία γκολ στη νίκη της ουγγρικής ομάδας με 16-15.