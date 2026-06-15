Παναθηναϊκός: Φιλικό με Γκρασχόπερς στην Λεωφόρο (pic)

Όπως έγινε γνωστό, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει σε φιλική αναμέτρηση στην Λεωφόρο την ελβετική Γκρασχόπερς.

Μπορεί το «Τριφύλλι» να μην έχει ανακοινώσει ακόμα τα καλοκαιρινά φιλικά του, όμως κάποιες αναμετρήσεις έχουν γίνει γνωστές από τις ανακοινώσεις των αντιπάλων του.

Στις 11 Ιουλίου λοιπόν, οι «πράσινοι» θα επιστρέψουν στην φυσική τους έδρα, στην Λεωφόρο, για να αντιμετωπίσουν την ελβετική Γρασχόπερς, με την ώρα έναρξης του αγώνα να μην έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Υπενθυμίζουμε πως 4 ημέρες μετά, στις 15 Ιουλίου, το «Τριφύλλι» θα τεστάρει τις δυνάμεις του απέναντι στην Ραπίντ Βιέννης, στην… πρόβα τζενεράλε ενόψει των επίσημων υποχρεώσεών του στο Conference League.

Η ενημέρωση της Γκρασχόπερς: