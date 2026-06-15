Σιάο: «Ξεκινάει μια νέα εποχή, κόουτς Σπανούλη καλώς ήρθες»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο σε δηλώσεις του στην παρουσίαση του Βασίλη Σπανούλη σημείωσε πως ξεκινάει μια νέα εποχή για τον Άρη, καλωσορίζοντας τον Έλληνα τεχνικό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Πραγματικά συναρπαστική ημέρα. Την προηγούμενη σεζόν δουλέψαμε όλοι πάρα πολύ. Αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες. Είμαι περήφανος που έχω την ευκαιρία να είμαι μέρος αυτής της ομάδας. Δημιουργούμε σχέσεις με τον κόσμο, είχαμε δυσκολίες. Όμως κάναμε βήματα μπροστά. Θέλουμε να χτίσουμε την κουλτούρα του συλλόγου βήμα-βήμα. Όλοι μαζί ξεπεράσαμε τα περσινά προβλήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς που μας στήριξαν και συνεχίζουν. Ξαφνικά, είχαμε την ευκαιρία να προσπαθήσουμε να φέρουμε εδώ τον κύριο που βλέπατε (σ.σ. δείχνει τον Σπανούλη). Είχαμε 5%, 10%, 20%. Μοιραστήκαμε το όραμα μας. Μιλούσαμε πάρα πολλές ώρες με τον Νίκο (σ.σ Ζήση), που δεν σταμάτησε να δουλεύει για το θέμα αυτό. Ξεκινάει μια νέα εποχή. Θα προσπαθήσουμε να του παρέχουμε την καλύτερη δυνατή ομάδα Θα δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό σε όλες τις διοργανώσεις. Είτε στο Eurocup, είτε στην Euroleague. Κόουτς καλώς ήρθες».