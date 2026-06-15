Τόνι Πόποβιτς: Από την αμφισβήτηση στην Ξάνθη σε νίκη στο Μουντιάλ – Οι ομοιότητες με τον Ποστέκογλου!  

Ο Τόνι Πόποβιτς έβαλε φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του στη νίκη της Αυστραλίας επί της Τουρκίας στο Μουντιάλ κάνοντας «ματ» στον Βιντσέντσο Μοντέλα. Πέντε χρόνια νωρίτερα αποχωρούσε έπειτα από μόλις 9 ματς ως αποτυχημένος από την Ξάνθη...

Η περίπτωση του Τόνι Πόποβιτς παραπέμπει σε εκείνη του Άγγελου Ποστέκογλου. Ο «Ange» στην πρώτη προπονητική απόπειρα του εκτός Αυστραλίας επιχείρησε να αφήσει το στίγμα του στην Παναχαϊκή, αλλά προτού καν εγκλιματιστεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο, η θητεία του είχε ολοκληρωθεί άδοξα.Έπειτα από 17 χρόνια κατέκτησε το Europa League με την Τότεναμ, ενώ προηγήθηκαν πρωταθλήματα με Σέλτικ, Γιοκοχάμα Μάρινος και Μπρίσμπεϊν Ρόαρ!



Κάτι ανάλογο συνέβη και με την περίπτωση του Τόνι Πόποβιτς, αλλά σε μικρότερο βεληνεκές. Ο νυν τεχνικός της Εθνικής Αυστραλίας στο Μουντιάλ, προσελήφθη από τον Ελληνοαυστραλό, πρώην ιδιοκτήτη της Ξάνθης, Μπιλ Πάπας το καλοκαίρι του 2020 προκειμένου να επαναφέρει την ακριτική ομάδα στη Super League.

Ο 52χρονος τεχνικός στο διάστημα που εργάστηκε στην Ελλάδα, η Ξάνθη κατά γενική ομολογία έπαιζε βαρετό και μονότονο ποδόσφαιρο, με έλλειψη φαντασίας στο παιχνίδι της, ρίχνοντας το βάρος στην άμυνα. Παρά τη νίκη επί του ΟΦ Ιεράπετρας με 2-1 ο Πόποβιτς απομακρύνθηκε ολοκληρώνοντας τη θητεία του στη Super League 2 με απολογισμό 4 νίκες, 3 ισοπαλίες και 2 ήττες.



Τον Σεπτέμβριο του 2024 προσελήφθη από την ομοσπονδία της Αυστραλίας προκειμένου να οδηγήσει τα «Καγκουρό» στα Μουντιάλ. Η πρώτη αποστολή κόντρα στην Τουρκία ολοκληρώθηκε με εμφατικό τρόπο για τον δογματικό Πόποβιτς, ο οποίος παρέταξε την ομάδα του με αμυντικούς προσανατολισμούς χτυπώντας με εντυπωσιακή αποτελεσματικότητα στην κόντρα. Το τελικό 2-0 αποτέλεσε δικαίωση για τον έμπειρο προπονητή, ο οποίος χαίρει απόλυτης εκτίμησης στην χώρα της Ωκεανίας!



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