Aνανέωσε ο Ανδρεόπουλος στον Παναθηναϊκό

Το τμήμα βόλεϊ ανδρών του Παναθηναϊκού ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο.

Η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού: «Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο, ο οποίος θα συνεχίσει να αγωνίζεται με το «τριφύλλι».

Ο διεθνής ακραίος υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό, το οποίο έχει ισχύ έως το 2027, επιβεβαιώνοντας τη συνέχιση της παρουσίας του στο ρόστερ της ομάδας για την επόμενη χρόνια.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Παναθηναϊκού:

Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Χαράλαμπο Ανδρεόπουλο για το τμήμα βόλεϊ ανδρών.

Ο διεθνής ακραίος θα συνεχίσει να φοράει τη φανέλα με το τριφύλλι και τη νέα σεζόν αφού υπέγραψε νέο συμβόλαιο με ισχύ μέχρι το 2027.

Σε δήλωσή του ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος σημείωσε τα εξής: «Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεχίζω στον Παναθηναϊκό. Μετά την φετινή επιτυχημένη σεζόν περιμένουμε με ανυπομονησία το επόμενο πρωτάθλημα. Πιστεύω πως θα είναι ακόμα υψηλότερο το επίπεδο και περισσότερο ανταγωνιστικό. Ελπίζω να κάνουμε και το βήμα παραπάνω στην Ευρώπη»».