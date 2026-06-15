Το μυστήριο των σαμουράι: Γιατί η Ιαπωνία παίζει στα μπλε; (vids)

Μια παράδοξη ιστορία που μπερδεύει την οικονομία, τα σύμβολα και τα γούρια!

Όταν κάποιος κοιτάξει τη σημαία της Ιαπωνίας, έναν κόκκινο ήλιο πάνω σε λευκό φόντο, βγάζει εύκολα συμπέρασμα. Αν μια εθνική ομάδα έπρεπε να ταυτίζεται με τα χρώματα του κράτους της, η Ιαπωνία θα έπρεπε λογικά να αγωνίζεται με κόκκινη φανέλα. Κι όμως, εδώ και δεκαετίες η εικόνα των «μπλε σαμουράι» είναι συνδεδεμένη με το βαθύ μπλε χρώμα. Με αυτό, άλλωστε, αγωνίστηκαν κατά της Ολλανδίας και απέσπασαν ισοπαλία 2-2 στο πιο ποιοτικό ματς του Παγκοσμίου Κυπέλλου, μέχρι το επόμενο…

Το μπλε χρώμα είναι πια τόσο έντονα χαραγμένο για εκατομμύρια φιλάθλους σε όλο τον κόσμο, τόσο χαρακτηριστικό σύμβολο του ιαπωνικού ποδοσφαίρου, που κανείς δεν αναρωτιέται: Γιατί η Ιαπωνία φοράει τόσο διαφορετικό χρώμα φανέλας από τη σημαία της; Για τις διαφοροποιημένες ευρωπαϊκές ομάδες πάνω κάτω τα γνωρίζουμε: Το πρωσικό ασπρόμαυρο της Γερμανίας, τα βασιλικά μπλε της Ιταλίας και πορτοκαλί της Ολλανδίας…

Μην πάει ο νους σας σε γαλαζοαίματους και αυτοκρατορικές παραδόσεις. Η καθιέρωση του μπλε δεν ήταν αποτέλεσμα κάποιου εθνικού συμβολισμού, ούτε μιας κεντρικής πολιτικής απόφασης. Αλλά περισσότερο έχει να κάνει με την… οικονομία και τα… γούρια!

Εθνική ποδοσφαιρική ομάδα της Ιαπωνίας υπάρχει από το 1917 και την πρώτη της συμμετοχή στους αγώνες της Άπω Ανατολής. Τότε, όμως, δεν υπήρχε καν ομοσπονδία, ούτε εκλέκτορες, ούτε και προπονητής. Σ’ αυτές τις πρώτες διοργανώσεις, την χώρα εκπροσωπούσαν αμιγείς ομάδες πανεπιστημίων και δεν γινόταν καν επιλογή των καλύτερων από διάφορα πανεπιστήμια. Οπότε η εκάστοτε «εθνική» Ιαπωνίας εμφανιζόταν στα γήπεδα κι έπαιζε με τα χρώματα του πανεπιστημίου.

Η τακτική αυτή συνεχίστηκε και μετά το 1921, όταν δημιουργήθηκε η ιαπωνική ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Οι ομάδες που πήγαιναν για να εκπροσωπήσουν τη χώρα στους Αγώνες της Άπω Ανατολής ήταν πολύ αδύναμες, έχαναν όλα τα ματς και τερμάτιζαν στην τελευταία θέση.

Στη διοργάνωση του 1930 ελήφθη η απόφαση να εκπροσωπήσει τη χώρα η ομάδα του πανεπιστημίου του Τόκιο, που αγωνιζόταν με γαλάζιες εμφανίσεις. Η ομάδα τερμάτισε πρώτη, αφού νίκησε τις Φιλιππίνες με 7-2 και έφερε ισοπαλία 3-3 με την Κίνα, που θεωρούνταν πολύ ισχυρή τότε, τηρουμένων των αναλογιών. Αυτή η επιτυχία ουσιαστικά καθιέρωσε το χρώμα, που θεωρήθηκε… γουρλίδικο!

Κι αν υπήρχε κάποια αμφιβολία, αυτή διαλύθηκε εντελώς κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων του 1936. Η αδύναμη Ιαπωνία θεωρούνταν σάκος του μποξ από τους «ειδικούς», ωστόσο στο πρώτο της παιχνίδι εκεί, πάντα με γαλάζιες φανέλες, νίκησε τη Σουηδία με 3-2! Βεβαίως στο επόμενο ματς διαλύθηκε με 8-0 από την μετέπειτα χρυσή Ολυμπιονίκη (και Παγκόσμια Πρωταθλήτρια) Ιταλία, αλλά το «Θαύμα του Βερολίνου», όπως έμεινε στην ιαπωνική ποδοσφαιρική ιστορία η νίκη επί της Σουηδίας, είχε γραφτεί ήδη.

Από τότε, λοιπόν, το μπλε δεν έλειψε ποτέ από τη βασική πρώτη φανέλα της εθνικής ομάδας, εκτός από μία τριετία. Το 1988, ενόψει της πρώτης εμφάνισης της ομάδας σε τελική φάση Ασιατικού Κυπέλλου στο Κατάρ, η ομοσπονδία πήρε μια τολμηρή απόφαση: Άφησε πίσω το μπλε και υιοθέτησε το κόκκινο της σημαίας. Δικαιολογήθηκε ότι ήθελε να συμβολίσει την μετάβαση της εθνικής από τον «ερασιτεχνισμό» του μπλε σε πιο επαγγελματικό καθεστώς, αφού είχε ληφθεί η απόφαση να δημιουργηθεί επαγγελματικό πρωτάθλημα.

Η εμφάνιση της Ιαπωνίας σ’ αυτή την πρώτη διοργάνωση ήταν άθλια: Από τα φιλικά του Ιουνίου, μάλιστα, που υιοθέτησε το κόκκινο είχε έξι ήττες και μόλις μία ισοπαλία! Στον προηγούμενο 1,5 χρόνο είχε καταγράψει ρεκόρ 11-4-3. Τα χάλια συνεχίστηκαν και το 1990, όταν η ομάδα απέτυχε να περάσει όμιλο στους Ασιατικούς Αγώνες, κερδίζοντας μόνο το Μπαγκλαντές. Το αποκορύφωμα ήταν η εντός έδρας ήττα από τη Νότια Κορέα με 1-0 τον Ιούλιο του 1991. Μπορεί να μην πόνεσε αγωνιστικά, καθώς το ματς ήταν φιλικό, αλλά θεωρήθηκε μεγάλο πλήγμα για το πρεστίζ της ομάδας. Η ομοσπονδία ανακοίνωσε ότι από την επόμενη σεζόν, το 1992, θα επέστρεφε στα μπλε.

Δεν γνωρίζουμε, βέβαια, αν παίζει τόσο ρόλο το χρώμα, αλλά η επιστροφή στα μπλε απογείωσε τα αποτελέσματα. Το 1992 η ομάδα σήκωσε την πρώτη της διεθνή κούπα από το 1930, αφού κατέκτησε το Ασιατικό Κύπελλο που διοργάνωσε. Έκτοτε δεν έχει λείψει από τα τελικά καμίας διοργάνωσης κι έχει σηκώσει το Κύπελλο άλλες τρεις φορές. Επίσης προκρίθηκε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ το 1998 και δεν έχει ξαναχάσει παγκόσμιο ραντεβού.

Το μπλε, σε διάφορες αποχρώσεις και σχήματα, δεν αμφισβητήθηκε σε καμία στιγμή έκτοτε. Βεβαίως η Ιαπωνία «έπαιξε» με τα χρώματα της δεύτερης εμφάνισής της. Π.χ. για το Μουντιάλ του 2014 στην Βραζιλία η Adidas παρουσίασε μια δεύτερη φανέλα σε έντονο κίτρινο, που την βάφτισε «ηλεκτρική»! Και συμβόλιζε το δυναμισμό και το πάθος της νέας γενιάς της χώρας.

Το 2022 έγινε η πιο περίεργη επιλογή. Ο NIGO, ένας από τους πιο επιδραστικούς σχεδιαστές της νέας γενιάς, σε συνεργασία με την Adidas παρουσίασε μια φανέλα ροζ (!) με πράσινα μανίκια (!), που συμβόλιζε το χρώμα και τα φύλλα της κερασιάς, ένα δέντρο που είναι βαθιά ταυτισμένο με την πολιτιστική ταυτότητα της χώρας. Εξαρχής η εμφάνιση αυτή λανσαρίστηκε ως «σπέσιαλ», υπήρχαν κάποιες σκέψεις να φορεθεί σαν δεύτερη σε κάποια ματς, αλλά η ομοσπονδία δεν το τόλμησε.

Η φετινή δεύτερη εμφάνιση ακολουθεί έναν διαφορετικό δρόμο. Η βάση παραμένει λευκή, επιλογή που συνδέεται άμεσα με τη σημαία της χώρας, όμως πάνω στο ύφασμα εμφανίζονται λεπτές πολύχρωμες γραμμές και μικρές χρωματικές πινελιές. Οι σχεδιαστές θέλησαν να αποτυπώσουν την ιδέα της ποικιλομορφίας και της σύνδεσης διαφορετικών στοιχείων σε ένα ενιαίο σύνολο. Οι διακριτικές αυτές ρίγες συμβολίζουν τις πολλές διαφορετικές περιοχές, κουλτούρες και ανθρώπους της Ιαπωνίας που ενώνονται κάτω από το ίδιο εθνόσημο.

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