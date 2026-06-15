Μουντιάλ 2026: Πατάει από νωρίς το γκάζι η Ισπανία, Νούνιες και κόρνερ για την Ουρουγουάη

Ισπανία και Πράσινο Ακρωτήρι διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο Mercedes-Benz Stadium της Ατλάντα, στην πρεμιέρα του Group H στο Παγκόσμιο Κύπελλο 2026.

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Η «furia roja» πέρασε με άνεση στα τελικά της διοργάνωσης, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία της στην προκριματική φάση με 5Ν-1Ι-0Η κόντρα σε Τουρκία, Γεωργία και Βουλγαρία. Θεωρείται -και δικαίως- ένα από τα φαβορί της κατάκτησης του τροπαίου, καθώς διαθέτει ένα πλήρες ρόστερ, με ποιότητα και παίκτες - πρωταγωνιστές στο υψηλότερο επίπεδο. Ο Λουίς ντε λα Φουέντε έχει επαναφέρει την Ισπανία σε τροχιά επιτυχιών, με πιο πρόσφατη την κατάκτηση του Euro 2024. Πρόκειται για μια ομάδα με παρόν αλλά και μέλλον, χωρίς χτυπητές αδυναμίες και μοναδική -ίσως- ανορθογραφία το γεγονός πως δεν διαθέτει κάποιον σπουδαίο φορ-γκολτζή. Στα δύο τελευταία φιλικά της πριν το Μουντιάλ, η Ισπανία έμεινε στο 1-1 με το Ιράκ και επικράτησε 3-1 του Περού.

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Παρθενική εμφάνιση για το Πράσινο Ακρωτήρι στα τελικά ενός Παγκοσμίου Κυπέλλου. Γεγονός που από μόνο του συνιστά επιτυχία. Συμμετείχε στο Group D της αφρικανικής προκριματικής ζώνης, όπου πήρε την πρώτη θέση με ρεκόρ 7Ν-2Ι-1Η κόντρα σε Καμερούν, Λιβύη, Ανγκόλα, Μαυρίκιο και Εσουατίνι. Ο στόπερ Κόστα (Βιγιαρεάλ), οι μπακ Πίνα (Τράμπζονσπορ) και Καμπράλ (Μπενφίκα), ο μέσος Λενίνι (Κράσνονταρ) και ο εξτρέμ Αρκάνζο (Γκιμαράες) είναι οι παίκτες που ξεχωρίζουν στο ρόστερ. Φιλόδοξη ομάδα, χωρίς πίεση και με έμφαση στο physical game, θα κοιτάξει πρωτίστως να ευχαριστηθεί την περίσταση.

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Δεν χωράει και πολλή ανάλυση το παιχνίδι, καθώς το αποτέλεσμα -ίσως και το σκορ- εξαρτάται από τις διαθέσεις και την σοβαρότητα της Ισπανίας. Δύσκολα θα αντέξει στην πίεση το Πράσινο Ακρωτήρι και έχει αξία το σενάριο να πάρουν όλα τον δρόμο τους από νωρίς. Το συνδυαστικό στοίχημα 1/1 & Over 3,5 γκολ & Πράσινο Ακρωτήρι Over 2,5 κάρτες σε απόδοση 6.00 στο Bet Builder της Stoiximan.

Για τον ίδιο όμιλο, στις 01:00 τα ξημερώματα της Τρίτης, Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη συγκρούονται στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι Γκάρντενς.

Η Σαουδική Αραβία πήρε το απευθείας εισιτήριο για τα τελικά μέσα από την προκριματική φάση της ασιατικής ζώνης. Πήρε την πρώτη θέση του Group B στην ισοβαθμία με το Ιράκ, λόγω καλύτερης επίθεσης. Ακολούθησε η συμμετοχή της στο FIFA Arab Cup, όπου αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Ιορδανία. Στα δύο τελευταία φιλικά της, η Σαουδική Αραβία επικράτησε 3-0 του Πουέρτο Ρίκο και έμεινε στο 0-0 με τη Σενεγάλη. Ο δεξιός μπακ Αμπντουλχαμίντ που αγωνίζεται στη Λανς είναι ο πιο προβεβλημένος παίκτης του ρόστερ, ενώ ξεχωρίζουν και ο στόπερ Ταμπακτί (Αλ - Χιλάλ), ο μέσος Αλ-Ζουβάιρ (Αλ Γκατσία), ο εξτρέμ Αλ-Γκανάμ (Αλ Ετιφάκ) και ο φορ Αλ-Μπουραϊκάν (Αλ Άχλι).

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Η Ουρουγουάη εξασφάλισε την παρουσία της στα τελικά με σχετική άνεση, καθώς πήρε την 4η θέση και ένα από τα έξι απευθείας εισιτήρια μέσω της προκριματικής φάσης στη ζώνη Νοτίου Αμερικής, με ρεκόρ 7Ν-7Ι-4Η. Ο εμβληματικός Μαρσέλο «Λόκο» Μπιέλσα είναι στον πάγκο της, επομένως η ένταση, το πάθος, η πίεση και η αποφασιστικότητα είναι χαρακτηριστικά που συνοδεύουν το παιχνίδι της. Το «μείγμα» στο ρόστερ της παρουσιάζει εξαιρετικό ενδιαφέρον, με 10 παίκτες να αγωνίζονται στην Ευρώπη και οι υπόλοιποι σε Μεξικό, Βραζιλία, Αμερική, Αραβία και Αργεντινή. Πολλά για τους στόχους της στο Μουντιάλ θα εξαρτηθούν από τη μεσαία γραμμή της, που είναι εξαιρετικά γεμάτη με τους Ουγκάρτε (Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ), Μπετανκούρ (Τότεναμ), Σαλασάρ (Μπράγκα), Ντε Αρασκαέτα (Φλουμινένσε) και φυσικά τον παικταρά Βαλβέρδε (Ρεάλ).

Η Ουρουγουάη είναι το φαβορί, αλλά δεν θα «καθαρίσει» τόσο εύκολα. Η Σαουδική Αραβία παίζει με πειθαρχία πίσω από τη μπάλα και θα προβάλλει αντίσταση, έστω κι αν είναι δύσκολο να πάρει αποτέλεσμα. Το συνδυαστικό στοίχημα 2-3 γκολ & Νούνιες γκολ ή ασίστ & Ουρουγουάη over 2,5 κόρνερ 1ο ημίχρονο σε απόδοση 6.40 στο Bet Builder της Stoiximan.

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*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές.

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