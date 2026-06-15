Πρώτη εμφάνιση για το Πράσινο Ακρωτήρι, χωρίς νίκη σε Μουντιάλ η Νέα Ζηλανδία

Ο 8ος όμιλος του Μουντιάλ ξεκινάει στην Ατλάντα με την αναμέτρηση Ισπανία - Πράσινο Ακρωτήρι. Στο 7ο γκρουπ, το Ιράν συναντά στο Λος Άντζελες τη Νέα Ζηλανδία, η οποία δεν έχει νικήσει στα 6 παιχνίδια που έχει δώσει ως τώρα στη διοργάνωση.

Το ακριβές σκορ 1-0 ή 0-1 απουσιάζει από τους 17 τελευταίους αγώνες της Ισπανίας.

Η Ισπανία έρχεται στο Παγκόσμιο Κύπελλο ως κάτοχος του Euro, το οποίο κατέκτησε με 7 νίκες, η μία στην παράταση επί της διοργανώτριας Γερμανίας. Μια επιτυχία που συμβάλλει στο να αποτελεί το πρώτο φαβορί για την κατάκτηση του τρέχοντος τουρνουά, μαζί με τη φιναλίστ του περασμένου Μουντιάλ, Γαλλία. Οι Γιαμάλ (Μπαρτσελόνα) και Νίκο Γουίλιαμς (Μπιλμπάο) ξεπέρασαν τα προβλήματα που τους ταλαιπωρούσαν, αλλά πιθανόν ο Ντε Λα Φουέντε να τους αφήσει αρχικά στον πάγκο. Το Πράσινο Ακρωτήρι κάνει ντεμπούτο στη διοργάνωση, παίρνοντας την πρόκριση ως πρώτο από τον όμιλό του με Καμερούν, Λιβύη, Αγκόλα, Μαυρίκιο, Εσουατίνι και κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε όλα τα εντός. Στην αποστολή του βρίσκονται 6 παίκτες που αγωνίζονται στην Πορτογαλία, αλλά και δύο στην Κύπρο. Στα δύο φιλικά του επικράτησε 3-0 της Σερβίας και με το ίδιο σκορ των Βερμούδων, φτάνοντας τα 14 ματς στα 15 τελευταία που βρίσκει δίχτυα. Πιθανόν να συμβάλει στο σκορ και στο πρώτο αυτό παιχνίδι του στο Μουντιάλ.

Τέταρτη διαδοχική παρουσία του Ιράν στη διοργάνωση και έβδομη συνολικά. Σε καμία από τις έξι προηγούμενες δεν κατάφερε να προκριθεί από τον όμιλο. Θα δώσει και τα τρία παιχνίδια του στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να ταξιδεύει αυθημερόν για τους αγώνες και να μην διανυκτερεύει στη χώρα μετά από αυτά, λόγω των διπλωματικών ζητημάτων με τις ΗΠΑ. Οι 17/26 παίκτες της αποστολής αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα. Πρόβλημα τραυματισμού αντιμετωπίζει ο μέσος της Ντέντερ, Τζαχανμπάκς. Η Νέα Ζηλανδία ολοκλήρωσε αήττητη την προηγούμενη παρουσία της στη διοργάνωση, το 2010, όμως οι τρεις ισοπαλίες της με Σλοβακία, Ιταλία και Παραγουάη την άφησαν εκτός συνέχειας. Ο 53χρονος Άγγλος Ντάρεν Μπέιζλι βρίσκεται στο τεχνικό τιμ της εθνικής εδώ και μία 15ετία, έχοντας προπονήσει τα τμήματα U17, U20 και U23, αλλά και την ομάδα ανδρών ως βοηθός, πριν αναλάβει ως βασικός το 2022. Στα δύο φιλικά του Ιουνίου έχασε 4-0 από την Αϊτή και 1-0 από την Αγγλία.

Το Ιράν επικράτησε στα τρία τελευταία του φιλικά, με Κόστα Ρίκα, Γκάμπια και Μάλι. Απέναντι στην όμοιων δυνατοτήτων Νέα Ζηλανδία, έχει τα φόντα να ξεκινήσει με νίκη το τουρνουά, πιθανότατα με μικρό σκορ.

112. ΙΣΠΑΝΙΑ - ΠΡΑΣΙΝΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ 1&G 3,05

115. ΙΡΑΝ - ΝΕΑ ΖΗΛΑΝΔΙΑ 1&U 3,5 2,30

