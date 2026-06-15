Ηγουμενίτσα: 61χρονη από το Μοσχάτο συνελήφθη με 96 κιλά κάνναβης σε νοικιασμένο ΙΧ

Τα κυκλώματα διακίνησης ναρκωτικών φαίνεται πως αλλάζουν συνεχώς στρατηγική, επιστρατεύοντας πρόσωπα υπεράνω πάσης υποψίας για να περάσουν τα «φορτία» του θανάτου, όμως η Δίωξη Ναρκωτικών Ηγουμενίτσας τους έκλεισε για ακόμα μία φορά τον δρόμο.

Σε μια εντυπωσιακή επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 15 Ιουνίου το πρωί, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας μπλόκαραν ένα νοικιασμένο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο.

Προς έκπληξή τους, στο τιμόνι βρισκόταν μια 61χρονη ημεδαπή με καταγωγή από το Μοσχάτο Αττικής.

Γεμάτο μέχρι την οροφή με δέματα κάνναβης

Κατά τον εξονυχιστικό έλεγχο που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι η 61χρονη είχε μετατρέψει το μισθωμένο αυτοκίνητο σε μια κινητή αποθήκη ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

90 δέματα με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού βάρους 96 κιλών και 74 γραμμαρίων.

Ποσότητα κοκαΐνης βάρους 5,21 γραμμαρίων.

Μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης («σοκολάτα»).

Το ποσό των 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος της 61χρονης σχηματίστηκε δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί άμεσα στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κατάσχεση μέσα σε ελάχιστα 24ωρα στην ίδια περιοχή. Μόλις πριν από λίγες ημέρες, στις 7 Ιουνίου 2026, η ίδια υπηρεσία είχε κατασχέσει άλλα 109 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.