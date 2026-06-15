Παναθηναϊκός: Έφτασε στην Ελλάδα ο Νίστρουπ

Ο Γιάκομπ Νίστρουπ έφτασε το μεσημέρι της Δευτέρας στην Ελλάδα, προκειμένου να ξεκινήσει δουλειά στον Παναθηναϊκό.

Το «Τριφύλλι» μπαίνει σε μια νέα εποχή με τον Γιάκομπ Νίστρουπ στο τιμόνι, με τον Δανό τεχνικό να φτάνει σήμερα στην Ελλάδα, αφού την Τετάρτη (17/6) είναι προγραμματισμένη η πρώτη συνάντηση της ομάδας.

Φυσικά ο νέος τεχνικός του Παναθηναϊκού έχει πιάσει εδώ κι αρκετό καιρό δουλειά, έχει καταλήξει στα πρόσωπα που θα στελεχώσουν το επιτελείο του και παράλληλα συμμετέχει ενεργά στον μεταγραφικό σχεδιασμό.

Τις επόμενες ημέρες θα γίνει και η παρουσίασή του, με τους «πράσινους» να μην έχουν την πολυτέλεια του χρόνου, αφού ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους από τον 2ο προκριματικό γύρο του Conference League.