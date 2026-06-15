Ολυμπιακός: Στα υπόψη ο Κάρμο για την άμυνα

Η επιλογή του Νταβίντ Κάρμο βρίσκεται στο τραπέζι για τον Ολυμπιακό, που ψάχνει ενίσχυση στην άμυνα.

Για την δύο στόπερ κινείται ο Ολυμπιακός και βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με στόχους. Ωστόσο στα υπόψη βρίσκεται και η περίπτωση του Νταβίντ Κάρμο. Ο Ανγκολέζος αμυντικός έχει αγωνιστεί σε δύο θητείες στο λιμάνι ως δανεικός αρχικά από την Πόρτο και στη συνέχεια από τη Νότιγχαμ.

Ο Κάρμο ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League, αλλά η δεύτερη θητεία του δεν ήταν τόσο επιτυχημένη. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καλή άποψη για τον παίκτη, γνωρίζοντας πως όταν παίζει καλά, είναι πολύτιμο εργαλείο.

Τη χρονιά που ολοκληρώθηκε, αγωνίστηκε στην ισπανική Οβιέδο, ως δανεικός από τη Νότιγχαμ Φόρεστ, αλλά θα επιστρέψει στην Αγγλία, όπου δεν υπάρχει θέση γι’ αυτόν στο ρόστερ, παρά το γεγονός ότι έχει συμβόλαιο έως το 2029.

Η υπόθεση του Κάρμο παραμένει ανοιχτή, με τον Ολυμπιακό να μην είναι αδιάφορος, αν δεν βρεθεί άλλη λύση.