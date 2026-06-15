ΑΕΚ: «Τα παιδιά να εμπνευστούν και να μάθουν πως ο Δρόμος του Νικητή ειναι δρόμος καθαρός»

Η ΠΑΕ ΑΕΚ καλεί όλους τους μικρούς φίλους της ομάδας ανά την Ελλάδα να δουν από κοντά το τρόπαιο του Πρωταθλήματος καθώς όπως τονίζει μπορούν να μάθουν πως ο Δρόμος του Νικητή ειναι δρόμος καθαρός, βασισμένος σε Αρχές και εμπνευσμένος από το Αρχαίο Ελληνικό Ιδεώδες του Ευ Αγωνίζεσθαι...

Θυμίζουμε πως το Τρόπαιο θα πάει σε πάνω από 60 κέντρα προορισμών. Αφετηρία του ταξιδιού αυτού, θα είναι η Νέα Φιλαδέλφεια.

Αναλυτικά η ενημέρωση της ΠΑΕ ΑΕΚ:

Το μεγάλο ταξίδι του Τροπαίου του Πρωταθλήματος 2025-2026 σε όλη την επικράτεια, ξεκινάει με τη Νέα Φιλαδέλφεια να είναι ο πρώτος σταθμός σήμερα Δευτέρα 15/6 και αύριο Τρίτη 16/6.

Το Τρόπαιο αυτό εχει ιδιαίτερη σημασία για τους μικρότερους φίλους μας. Τα παιδιά, μέσα απο την πορεία που οδήγησε στην κατάκτηση αυτού του τίτλου, μπορούν να εμπνευστούν και να μάθουν πως ο Δρόμος του Νικητή ειναι δρόμος καθαρός, βασισμένος σε Αρχές και εμπνευσμένος από το Αρχαίο Ελληνικό Ιδεώδες του Ευ Αγωνίζεσθαι...

Η ΑΕΚ θέλει όλοι οι μικροί μας φίλοι να έρθουν σε όλες τις πόλεις που θα πάει το Τρόπαιο για να το δουν από κοντά, να φωτογραφηθούν και να πάρουν δώρο το συλλεκτικό κασκόλ που είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το ιστορικό ταξίδι αυτού του Τροπαίου του Πρωταθλήματος του 2026.