Μπουένο: «Η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ανανέωση με τη EuroLeague για τη σεζόν 2026-27, το συμβούλιο θα δεχθεί μόνο 10ετή επέκταση»

Ο CEO της EuroLeague Basketball, Τσους Μπουένο, ξεκαθάρισε τι ισχύει με το συμβόλαιο της Ρεάλ στη EuroLeague, σημειώνοντας πως οι Μαδριλένοι δεν έχουν υπογράψει ακόμα επέκταση.

Ο CEO της EuroLeague απάντησε σε σχόλιο Ισραηλινού στρατηγικού συμβούλου, αναφέροντας πως η Ρεάλ δεν έχουν υπογράψει ακόμα κανένα συμβόλαιο με τη λίγκα.

Μάλιστα, σημείωσε πως ο μόνος τρόπος να επικυρώσει το συμβούλιο της EuroLeague τη συμμετοχή των Μαδριλένων στη διοργάνωση είναι μέσω 10ετούς επέκτασης, όπως δηλαδή έκαναν και οι άλλες ομάδες, λέγοντας πως ήδη οι άνθρωποι της Ρεάλ το γνωρίζουν αυτό.

«Η Ρεάλ δεν έχει υπογράψει ακόμα τίποτα και το συμβούλιο θα αποδεχθεί μόνο τη 10ετή επέκταση όπως όλοι οι άλλοι. Η Ρεάλ το γνωρίζει αυτό», έγραψε χαρακτηριστικά ο Τσους Μπουένο.