Στα δικαστήρια ΣΕΦ και ΕΠΣ Πειραιά

Εκδικάστηκε την Τετάρτη 10/6 η αγωγή του ΣΕΦ κατά της ΕΠΣ Πειραιά.

Η διοίκηση του ΣΕΦ διεκδικεί ποσό της τάξης των 55.000 ευρώ για ενοίκια και λειτουργικά έξοδα, ωστόσο η ΕΠΣ Πειραιά αρνείται το ύψος της οφειλής.



Την Τετάρτη 24 Ιουνίου θα εκδικαστεί η αίτηση των ασφαλιστικών μέτρων της διοίκησης του ΣΕΦ που ζητά την έξωση της ΕΠΣ Πειραιά από τα γραφεία της.



Το Πρωτοδικείο Πειραιά εξέδωσε προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης μέχρι την προαναφερθείσα ημερομηνία.



Το συμβόλαιο μίσθωσης του χώρου των γραφείων της ΕΠΣ Πειραιά, που βρίσκεται στον περιβάλλοντα χώρο του ΣΕΦ, ξεκίνησε το 2003 και λήγει στο τέλος του 2032.