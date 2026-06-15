Εθνική Νέων: Με Γαλλία, Ιρλανδία και Νορβηγία στην β' προκριματική φάση

Στον πρώτο όμιλο της β' προκριματικής φάσης της League A για το EURO U19 με αντιπάλους τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία κληρώθηκε η Εθνική Νέων, η οποία εξασφάλισε τη συμμετοχή της με τη δεύτερη θέση που κατέλαβε στο τουρνουά της αρχικής φάσης στην Θεσσαλονίκη πριν από λίγες ημέρες.

Η κλήρωση διαμόρφωσε τους ομίλους της League A, οι οποίοι θα οδηγήσουν στην τρίτη και τελευταία προκριματική φάση για το τελικό τουρνουά στην Τσεχία το καλοκαίρι του 2027.

Αναλυτικά το σύστημα διεξαγωγής:

Οι κατηγορίες (Leagues) για τον δεύτερο από τους τρεις προκριματικούς γύρους του νέου συστήματος διεξαγωγής καθορίστηκαν από τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, ο οποίος ολοκληρώθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου. Η προσεχής προκριματική διαδικασία θα διεξαχθεί το φθινόπωρο του 2026.

Στη League A, οι 28 ομάδες κληρώθηκαν σε επτά ομίλους των τεσσάρων ομάδων έκαστος. Υπενθυμίζεται ότι η Τσεχία, ως διοργανώτρια της τελικής φάσης, συμμετέχει στους δύο πρώτους προκριματικούς γύρους, παρότι η θέση της στην τελική φάση είναι ήδη εξασφαλισμένη. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου της League A θα παραμείνουν στη League A για τον τρίτο προκριματικό γύρο, η κλήρωση του οποίου θα γίνει στις 10 Δεκεμβρίου και οι αγώνες θα διεξαχθούν την Άνοιξη του 2027. Ο τρίτος γύρος θα καθορίσει τις επτά ομάδες που θα προκριθούν στην τελική φάση και θα πλαισιώσουν την Τσεχία το καλοκαίρι του 2027 στα τελικά.

Εάν προκύψει κενή θέση επειδή η ομάδα της διοργανώτριας ομοσπονδίας (Τσεχία) βρίσκεται μεταξύ των ομάδων που προκρίνονται ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, η θέση αυτή θα καλυφθεί από την καλύτερη τέταρτη ομάδα της League A.

Οι διοργανώτριες χώρες των μίνι τουρνουά του 2ου γύρου είναι προγραμματισμένες βάσει του Διεθνούς Ημερολογίου Αγώνων της FIFA για τα διαστήματα 21 Σεπτεμβρίου – 6 Οκτωβρίου, 9 – 17 Νοεμβρίου, εκτός εάν όλες οι ομοσπονδίες ενός ομίλου συμφωνήσουν σε διαφορετικές ημερομηνίες. Οι οριστικές ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα. Σε κάθε περίπτωση, ο 2ος γύρος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17 Νοεμβρίου.