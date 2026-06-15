Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 53χρονος Αλβανός καταζητούμενος για εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα

Υπό κράτηση παραμένει ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις Αρχές της πατρίδας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (ξέπλυμα χρήματος), τα οποία φέρεται να προέρχονται, μεταξύ άλλων, από υποθέσεις διακίνησης ναρκωτικών.

Για το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία αναμένεται να αποφανθεί το προσεχές διάστημα το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο.

Ο 53χρονος οδηγήθηκε το πρωί στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αλβανικές Αρχές, οι οποίες ζητούν τη σύλληψη και έκδοσή του για τα παραπάνω αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν το 2020 στα Τίρανα.

Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα, ο 53χρονος δήλωσε ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του, ενώ φέρεται να αρνήθηκε τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι τον «έμπλεξαν» στην υπόθεση χωρίς να έχει οποιαδήποτε συμμετοχή.

Είχε προηγηθεί η σύλληψή του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της INTERPOL, όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. Ο 53χρονος φέρεται να εισήλθε στη χώρα μας τα ξημερώματα της περασμένης Παρασκευής από συνοριακό σταθμό της Βόρειας Ελλάδας, ενώ εντοπίστηκε την ίδια μέρα σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.

Πηγή: Αθηναϊκό/ Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων