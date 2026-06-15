Ο Αμορίμ στο τιμόνι της Μίλαν

Ο εκλεκτός της Μίλαν για τον πάγκο είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ. Αυτό αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με το γνωστό «here we go», σηματοδοτώντας τη συμφωνία των δύο πλευρών.
Ο Πορτογάλος τεχνικός, που εργάστηκε τελευταία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πριν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συμφώνησε με τους «ροσονέρι» για συμβόλαιο δύο ετών, με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.
Οπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Αμορίμ δέχτηκε όλους τους όρους της Μίλαν και μέσα στην εβδομάδα θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί επίσημα.
🚨🔴⚫️ BREAKING: Rúben Amorim to AC Milan as new head coach, HERE WE GO! 🇵🇹— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 15, 2026
Verbal agreement done on deal valid until June 2028 plus option until June 2029.
Amorim has accepted all conditions and will sign this week as new Milan manager. 🫱🏻🫲🏼 pic.twitter.com/j3ry7G3mYq