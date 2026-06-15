Ο Αμορίμ στο τιμόνι της Μίλαν

Ο Ρούμπεν Αμορίμ θα είναι ο νέος προπονητής της Μίλαν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο εκλεκτός της Μίλαν για τον πάγκο είναι ο Ρούμπεν Αμορίμ. Αυτό αποκαλύπτει ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο με το γνωστό «here we go», σηματοδοτώντας τη συμφωνία των δύο πλευρών.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, που εργάστηκε τελευταία στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ενώ πριν είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, συμφώνησε με τους «ροσονέρι» για συμβόλαιο δύο ετών, με οψιόν για έναν ακόμη χρόνο.

Οπως αναφέρει ο γνωστός δημοσιογράφος, ο Αμορίμ δέχτηκε όλους τους όρους της Μίλαν και μέσα στην εβδομάδα θα υπογράψει και θα ανακοινωθεί επίσημα.