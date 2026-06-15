Νίκη Βόλου: Συνεχίζει στα κυανόλευκα ο Τζανετόπουλος

Ανανεώσεων συνέχεια στη Νίκη Βόλου, με τον Άνταμ Τζανετόπουλο να μένει στην ομάδα και τη νέα σεζόν.

Αναλυτικά:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει την παραμονή του Άνταμ Τζανετόπουλου στην ομάδα μας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27.

Με 21 συμμετοχές σε κύπελλο και πρωτάθλημα ο Άνταμ αποτέλεσε στυλοβάτη της άμυνας μας, σημειώνοντας 2 γκολ με την αγαπημένη του ομάδα, ενώ είχε και μία ασίστ.

Το ποδοσφαιρικό του ήθος εντός και εκτός γραμμών, όπως και η αγωνιστική του συνέπειά, μας κάνουν ιδιαίτερα χαρούμενους που θα συνεχίσει να αγωνίζεται στην ομάδα της καρδιάς του.

Μιλώντας στο nikivoloufc.gr για την ανανέωση του συμβολαίου του ο Άνταμ Τζανετόπουλος ανέφερε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για την ανανέωση της συνεργασίας μου με την ομάδα και ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο κ. Παπακωνσταντίνου όπως και τη διοίκηση για την εμπιστοσύνη τους στο πρόσωπό μου. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη υγεία, επιτυχίες και χαρές για τον σύλλογο και τον κόσμο μας. Ραντεβού στην Κλούβα».