ΟΦΗ: Συζητήσεις με Καρυπίδη για να αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου

Στο πρόσωπο του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, έχουν βρει στον ΟΦΗ το εκλεκτό για το... κουμάντο του ποδοσφαιρικού τμήματος.

Μετά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είχε ουσιαστικά τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος, οι Κρητικοί βγήκαν στην αγορά για να καλύψουν το κενό του.

Κι ο (πιθανός) αντικαταστάτης του βρέθηκε στο πρόσωπο του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος αποχωρεί μετά από χρόνια στον ΠΑΟΚ, όπου πέρασε από διάφορες θέσεις, ενώ την τελευταία διετία διετέλεσε ως τεχνικός διευθυντής του συλλόγου.

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παλαίμαχο άσο για να αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου των Κυπελλούχων Ελλάδας κι αναμένονται εξελίξεις τις προσεχείς ημέρες.