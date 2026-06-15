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ΟΦΗ: Συζητήσεις με Καρυπίδη για να αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου

Ποδόσφαιρο
ΟΜΑΔΕΣ
ΠΡΟΣΩΠΑ
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Στο πρόσωπο του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος αποχωρεί από τον ΠΑΟΚ, έχουν βρει στον ΟΦΗ το εκλεκτό για το... κουμάντο του ποδοσφαιρικού τμήματος. 

Μετά την αποχώρηση του Σάββα Τσαμπούρη για τον Αστέρα Τρίπολης, ο οποίος είχε ουσιαστικά τα ηνία του ποδοσφαιρικού τμήματος, οι Κρητικοί βγήκαν στην αγορά για να καλύψουν το κενό του. 

Κι ο (πιθανός) αντικαταστάτης του βρέθηκε στο πρόσωπο του Χρήστου Καρυπίδη, ο οποίος αποχωρεί μετά από χρόνια στον ΠΑΟΚ, όπου πέρασε από διάφορες θέσεις, ενώ την τελευταία διετία διετέλεσε ως τεχνικός διευθυντής του συλλόγου. 

Ο ΟΦΗ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον παλαίμαχο άσο για να αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου των Κυπελλούχων Ελλάδας κι αναμένονται εξελίξεις τις προσεχείς ημέρες. 

ΟΦΗ: Συζητήσεις με Καρυπίδη για να αναλάβει διευθυντής ποδοσφαίρου