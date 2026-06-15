Νορβηγία: Ο γιος της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ καταδικάστηκε σε φυλάκιση 4 ετών για βιασμό

θετός γιος του πρίγκιπα Χάακον της Νορβηγίας κρίθηκε ένοχος για δύο κατηγορίες βιασμού και άλλα αδικήματα και καταδικάστηκε σε τέσσερα χρόνια φυλάκισης, σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου του Οσλο που εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα.

Ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, 29 ετών, ο οποίος εντάχθηκε στη βασιλική οικογένεια όταν η μητέρα του, Μέτε Μαρίτ, παντρεύτηκε τον Χάακον το 2001, δήλωσε αθώος για τις πιο σοβαρές κατηγορίες που του αποδόθηκαν, συμπεριλαμβανομένων εκείνων του βιασμού, και έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Η Μέτε Μάριτ ήταν 25 ετών, ανύπανδρη μητέρα και κοινή θνητή, όταν γνώρισε τον Χάακον το 1999 σε ένα μουσικό φεστιβάλ, ξεκινώντας μια ασυνήθιστη ρομαντική σχέση, που προκάλεσε σάλο στα μέσα ενημέρωσης, αλλά κατέληξε να κερδίσει τους περισσότερους Νορβηγούς.

Η ποινή του γιου της δεν είναι το μόνο σοβαρό πρόβλημα της βασιλικής οικογένειας της Νορβηγίας.

Η 52χρονη Μέτε Μάριτ πάσχει από πνευμονική ίνωση, με την κατάστασή της να έχει επιδεινωθεί δραματικά και την ίδια να βρίσκεται ήδη σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση πνεύμονα.

Πηγή: Reuters