Athens Kallithea: Ενίσχυση στην άμυνα με Σταματούλα

Την απόκτηση του 22χρονου στόπερ Μιχάλη Σταματούλα από την Ελλάς Σύρου, ανακοίνωσε η Athens Kallithea.

Αναλυτικά:

Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του σέντερ μπακ Μιχάλη Σταματούλα, 22 ετών, με ελεύθερη μεταγραφή μετά την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με την Ελλάς Σύρου.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Σταματούλας αναδείχθηκε από την ακαδημία του Ατρομήτου και απέκτησε την πρώτη του επαγγελματική εμπειρία ως δανεικός στον Διαγόρα, με συνολικά 51 εμφανίσεις με την ομάδα τις σεζόν 2023/24 και 2024/25.

Μετά τη μεταγραφή του στην Ελλάς Σύρου το περασμένο καλοκαίρι, ο Σταματούλας ξεχώρισε ως ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς της Super League 2, σημειώνοντας συνολικά 28 συμμετοχές και ένα γκολ τη σεζόν 2025/26.

Καλωσήρθες, Μιχάλη.